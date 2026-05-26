https://1prime.ru/20260526/junarmija-870211344.html

"Юнармия" проведет всероссийский форум в честь своего десятилетия

"Юнармия" проведет всероссийский форум в честь своего десятилетия - 26.05.2026, ПРАЙМ

"Юнармия" проведет всероссийский форум в честь своего десятилетия

Движение "Юнармия" проведет всероссийский форум в честь своего десятилетия, которое отмечается 28 мая, сообщил РИА Новости начальник главного штаба движения,... | 26.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-26T02:17+0300

2026-05-26T02:17+0300

2026-05-26T02:17+0300

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870211344.jpg?1779751076

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Движение "Юнармия" проведет всероссийский форум в честь своего десятилетия, которое отмечается 28 мая, сообщил РИА Новости начальник главного штаба движения, Герой России Владислав Головин. Головин во время встречи президента России Владимира Путина с выпускниками первого потока программы "Время героев" попросил главу государства направить приветствие в адрес участников "Юнармии" по случаю юбилея движения. "Безусловно, у нас всероссийский форум, который будет проходить на базе центров "Патриот", "Авангард", где соберутся представители, делегаты со всей России, начальники штабов региональных отделений", - сказал Головин, отвечая на вопрос, планирует ли "Юнармия" масштабно отпраздновать свое десятилетие. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" было создано в 2016 году, его основная задача — патриотическое воспитание школьников. В 2024 году начальником главного штаба движения стал Герой России, участник СВО Головин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин