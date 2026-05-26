"Юнармия" проведет всероссийский форум в честь своего десятилетия - 26.05.2026, ПРАЙМ
"Юнармия" проведет всероссийский форум в честь своего десятилетия
2026-05-26T02:17+0300
2026
02:17 26.05.2026
 
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Движение "Юнармия" проведет всероссийский форум в честь своего десятилетия, которое отмечается 28 мая, сообщил РИА Новости начальник главного штаба движения, Герой России Владислав Головин.
Головин во время встречи президента России Владимира Путина с выпускниками первого потока программы "Время героев" попросил главу государства направить приветствие в адрес участников "Юнармии" по случаю юбилея движения.
"Безусловно, у нас всероссийский форум, который будет проходить на базе центров "Патриот", "Авангард", где соберутся представители, делегаты со всей России, начальники штабов региональных отделений", - сказал Головин, отвечая на вопрос, планирует ли "Юнармия" масштабно отпраздновать свое десятилетие.
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" было создано в 2016 году, его основная задача — патриотическое воспитание школьников. В 2024 году начальником главного штаба движения стал Герой России, участник СВО Головин.
 
