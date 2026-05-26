На Камчатке главаря ОПГ осудили на 13 лет за создание сети игорных клубов - 26.05.2026, ПРАЙМ

П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 мая - РИА Новости. Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил главаря организованной преступной группы к 13 годам колонии строгого...

2026-05-26T01:47+0300

П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 мая - РИА Новости. Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил главаря организованной преступной группы к 13 годам колонии строгого режима за создание сети из трех нелегальных игорных клубов, принесших незаконный доход в размере более 161 миллиона рублей, сообщили в УФСБ России по Камчатскому краю. По данным ведомства, нелегальные заведения работали в Елизово и Петропавловске-Камчатском с января 2023 года. Их накрыли в феврале 2024 года. Как отметили в УФСБ, преступный доход от деятельности незаконных игровых клубов превысил 161 миллион рублей. Ранее в рамках этого дела уже были осуждены пять участников преступного сообщества. "Ранее судимому за организацию незаконных азартных игр лидеру преступной группы назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей и ограничением свободы на срок один год", - говорится в сообщении ведомства. Как уточнили в УФСБ, сообщнику главаря назначили 4,5 года колонии строгого режима со штрафом 200 тысяч рублей и ограничением свободы на год. Оператор игрового клуба приговорен к пяти месяцам принудительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства и штрафом 100 тысяч рублей. Суд постановил конфисковать у лидера и его сообщника весь незаконный доход - свыше 161 миллиона рублей.

бизнес, общество , россия, камчатский край