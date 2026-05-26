В России вывели новый сорт картофеля

2026-05-26T12:11+0300

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Отечественные ученые создали новый сорт картофеля "Альфа", имеющий устойчивость к заболеваниям и вредителям, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников. Докладывая на общем собрании членов академии о научных достижениях в сфере сельского хозяйства, Красников представил новый сорт картофеля "Альфа", созданный учеными Федерального исследовательского центра картофеля имени А.Г. Лорха (Московская область). "Новый сорт картофеля - среднеранний столового назначения. Он устойчив к целому ряду заболеваний и вредителей", - сказал президент РАН.

