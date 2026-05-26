В России вывели новый сорт картофеля - 26.05.2026, ПРАЙМ
В России вывели новый сорт картофеля
Отечественные ученые создали новый сорт картофеля "Альфа", имеющий устойчивость к заболеваниям и вредителям, сообщил президент Российской академии наук (РАН)... | 26.05.2026, ПРАЙМ
Московская область, РАН
12:11 26.05.2026
 
В России вывели новый сорт картофеля

В России вывели новый сорт картофеля "Альфа", устойчивый к болезням и вредителям

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Отечественные ученые создали новый сорт картофеля "Альфа", имеющий устойчивость к заболеваниям и вредителям, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
Докладывая на общем собрании членов академии о научных достижениях в сфере сельского хозяйства, Красников представил новый сорт картофеля "Альфа", созданный учеными Федерального исследовательского центра картофеля имени А.Г. Лорха (Московская область).
"Новый сорт картофеля - среднеранний столового назначения. Он устойчив к целому ряду заболеваний и вредителей", - сказал президент РАН.
