Россия нарастила ввоз средств для волос из Китая - 26.05.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила ввоз средств для волос из Китая
Поставки средств для волос из Китая в Россию выросли втрое по итогам января-апреля в денежном выражении по сравнению с таким же периодом годом ранее, а... | 26.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Поставки средств для волос из Китая в Россию выросли втрое по итогам января-апреля в денежном выражении по сравнению с таким же периодом годом ранее, а косметики - на две трети, выяснило РИА Новости, изучив статистику китайской таможни. Суммарный объем экспорта средств для ухода за волосами и их укладки из Поднебесной в РФ в январе-апреле текущего года составил 19,3 миллиона долларов по сравнению с 6,5 миллиона за такой же период 2025 года. При этом по итогам апреля стоимость поставок из КНР составила 4,7 миллиона долларов - в 3,4 раза больше, чем год назад, и в полтора раза больше, чем в марте. В частности, поставлялись средства для окрашивания, укладки и ухода за волосами (2,8 миллиона долларов), шампуни (1,8 миллиона) и лаки для волос (107,1 тысячи долларов). Кроме того, по итогам первых четырех месяцев россияне нарастили импорт китайской косметики: на 63% - до 67,7 миллиона долларов. В апреле поставки достигли 17,7 миллиона долларов, увеличившись за месяц в 2,1 раза, а за год - в полтора. Большую их часть за месяц составили уходовая косметика (11,3 миллиона долларов), средства для макияжа губ (2,9 миллиона) и глаз (1,7 миллиона). Кроме того, в этом году Россия импортировала из Китая средства для гигиены рта - на 16,1 миллиона долларов (+8% за год), различные средства для ухода за собой - 14,1 миллиона (рост в 1,8 раза), а также духи и туалетную воду - 1,1 миллиона (рост в 1,5 раза).
40
08:14 26.05.2026
 
Россия нарастила ввоз средств для волос из Китая

Работа парикмахера. Архивное фото
