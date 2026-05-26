https://1prime.ru/20260526/kofe-870219688.html

Нидерланды столкнулись с рекордным подорожанием кофе

Нидерланды столкнулись с рекордным подорожанием кофе - 26.05.2026, ПРАЙМ

Нидерланды столкнулись с рекордным подорожанием кофе

Стоимость кофе в Нидерландах выросла за последние пять лет на 74%, достигнув рекордных значений, сообщила по итогам исследования нидерландская Ассоциация... | 26.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-26T11:27+0300

2026-05-26T11:27+0300

2026-05-26T11:27+0300

бизнес

нидерланды

бразилия

вьетнам

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/18/867767251_0:210:2895:1838_1920x0_80_0_0_c4cd78fee16faacc56a082895ffb0378.jpg

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Стоимость кофе в Нидерландах выросла за последние пять лет на 74%, достигнув рекордных значений, сообщила по итогам исследования нидерландская Ассоциация потребителей (Consumentenbond). "Цена на кофе в супермаркетах за последние пять лет резко выросла. Наше исследование показывает, что за чашку кофе приходится платить на 74% больше, чем в 2021 году", - говорится в заявлении на сайте ассоциации. В ходе исследования были проанализированы цены на фильтрованный кофе, зерновой кофе, кофейные чалды и кофе в капсулах. Особенно ценовой рост коснулся кофе в зернах. "Цена чашки кофе в зернах выросла с 0,09 евро в апреле 2021 года до 0,18 евро в апреле 2026 года. Чалды для кофемашин (+78%) и фильтрованный кофе (+70%) также значительно подорожали. Кофейные капсулы показали наименьший рост цен - на 46%", - отмечается в исследовании потребительской организации. Как отмечается, причиной подорожания кофе стали сильный неурожай с 2021 года в Бразилии и Вьетнаме, которые являются одними из основных производителей напитка, а также рост затрат в Нидерландах на рабочую силу и транспортировку.

https://1prime.ru/20260525/import-870203873.html

нидерланды

бразилия

вьетнам

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, нидерланды, бразилия, вьетнам