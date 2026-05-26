https://1prime.ru/20260526/kofe-870219688.html
Нидерланды столкнулись с рекордным подорожанием кофе
Нидерланды столкнулись с рекордным подорожанием кофе - 26.05.2026, ПРАЙМ
Нидерланды столкнулись с рекордным подорожанием кофе
Стоимость кофе в Нидерландах выросла за последние пять лет на 74%, достигнув рекордных значений, сообщила по итогам исследования нидерландская Ассоциация... | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T11:27+0300
2026-05-26T11:27+0300
2026-05-26T11:27+0300
бизнес
нидерланды
бразилия
вьетнам
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/18/867767251_0:210:2895:1838_1920x0_80_0_0_c4cd78fee16faacc56a082895ffb0378.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Стоимость кофе в Нидерландах выросла за последние пять лет на 74%, достигнув рекордных значений, сообщила по итогам исследования нидерландская Ассоциация потребителей (Consumentenbond). "Цена на кофе в супермаркетах за последние пять лет резко выросла. Наше исследование показывает, что за чашку кофе приходится платить на 74% больше, чем в 2021 году", - говорится в заявлении на сайте ассоциации. В ходе исследования были проанализированы цены на фильтрованный кофе, зерновой кофе, кофейные чалды и кофе в капсулах. Особенно ценовой рост коснулся кофе в зернах. "Цена чашки кофе в зернах выросла с 0,09 евро в апреле 2021 года до 0,18 евро в апреле 2026 года. Чалды для кофемашин (+78%) и фильтрованный кофе (+70%) также значительно подорожали. Кофейные капсулы показали наименьший рост цен - на 46%", - отмечается в исследовании потребительской организации. Как отмечается, причиной подорожания кофе стали сильный неурожай с 2021 года в Бразилии и Вьетнаме, которые являются одними из основных производителей напитка, а также рост затрат в Нидерландах на рабочую силу и транспортировку.
https://1prime.ru/20260525/import-870203873.html
нидерланды
бразилия
вьетнам
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/18/867767251_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_557248347c77c34f2d2646ea1020b1bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, нидерланды, бразилия, вьетнам
Бизнес, НИДЕРЛАНДЫ, БРАЗИЛИЯ, ВЬЕТНАМ
Нидерланды столкнулись с рекордным подорожанием кофе
Стоимость кофе в Нидерландах за пять лет выросла на 74 процента
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Стоимость кофе в Нидерландах выросла за последние пять лет на 74%, достигнув рекордных значений, сообщила по итогам исследования нидерландская Ассоциация потребителей (Consumentenbond).
"Цена на кофе в супермаркетах за последние пять лет резко выросла. Наше исследование показывает, что за чашку кофе приходится платить на 74% больше, чем в 2021 году", - говорится в заявлении на сайте ассоциации.
Россия нарастила импорт кофе и мяса из Бразилии
В ходе исследования были проанализированы цены на фильтрованный кофе, зерновой кофе, кофейные чалды и кофе в капсулах. Особенно ценовой рост коснулся кофе в зернах.
"Цена чашки кофе в зернах выросла с 0,09 евро в апреле 2021 года до 0,18 евро в апреле 2026 года. Чалды для кофемашин (+78%) и фильтрованный кофе (+70%) также значительно подорожали. Кофейные капсулы показали наименьший рост цен - на 46%", - отмечается в исследовании потребительской организации.
Как отмечается, причиной подорожания кофе стали сильный неурожай с 2021 года в Бразилии
и Вьетнаме
, которые являются одними из основных производителей напитка, а также рост затрат в Нидерландах
на рабочую силу и транспортировку.