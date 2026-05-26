Нидерланды столкнулись с рекордным подорожанием кофе - 26.05.2026, ПРАЙМ
Нидерланды столкнулись с рекордным подорожанием кофе
Нидерланды столкнулись с рекордным подорожанием кофе
2026-05-26T11:27+0300
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Стоимость кофе в Нидерландах выросла за последние пять лет на 74%, достигнув рекордных значений, сообщила по итогам исследования нидерландская Ассоциация потребителей (Consumentenbond). "Цена на кофе в супермаркетах за последние пять лет резко выросла. Наше исследование показывает, что за чашку кофе приходится платить на 74% больше, чем в 2021 году", - говорится в заявлении на сайте ассоциации. В ходе исследования были проанализированы цены на фильтрованный кофе, зерновой кофе, кофейные чалды и кофе в капсулах. Особенно ценовой рост коснулся кофе в зернах. "Цена чашки кофе в зернах выросла с 0,09 евро в апреле 2021 года до 0,18 евро в апреле 2026 года. Чалды для кофемашин (+78%) и фильтрованный кофе (+70%) также значительно подорожали. Кофейные капсулы показали наименьший рост цен - на 46%", - отмечается в исследовании потребительской организации. Как отмечается, причиной подорожания кофе стали сильный неурожай с 2021 года в Бразилии и Вьетнаме, которые являются одними из основных производителей напитка, а также рост затрат в Нидерландах на рабочую силу и транспортировку.
11:27 26.05.2026
 
Нидерланды столкнулись с рекордным подорожанием кофе

Стоимость кофе в Нидерландах за пять лет выросла на 74 процента

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Стоимость кофе в Нидерландах выросла за последние пять лет на 74%, достигнув рекордных значений, сообщила по итогам исследования нидерландская Ассоциация потребителей (Consumentenbond).
"Цена на кофе в супермаркетах за последние пять лет резко выросла. Наше исследование показывает, что за чашку кофе приходится платить на 74% больше, чем в 2021 году", - говорится в заявлении на сайте ассоциации.
В ходе исследования были проанализированы цены на фильтрованный кофе, зерновой кофе, кофейные чалды и кофе в капсулах. Особенно ценовой рост коснулся кофе в зернах.
"Цена чашки кофе в зернах выросла с 0,09 евро в апреле 2021 года до 0,18 евро в апреле 2026 года. Чалды для кофемашин (+78%) и фильтрованный кофе (+70%) также значительно подорожали. Кофейные капсулы показали наименьший рост цен - на 46%", - отмечается в исследовании потребительской организации.
Как отмечается, причиной подорожания кофе стали сильный неурожай с 2021 года в Бразилии и Вьетнаме, которые являются одними из основных производителей напитка, а также рост затрат в Нидерландах на рабочую силу и транспортировку.
 
