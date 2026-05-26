Около 80% британских компаний ощутили последствия конфликта в Иране - 26.05.2026, ПРАЙМ
Около 80% британских компаний ощутили последствия конфликта в Иране
Около 80% британских компаний ощутили последствия конфликта в Иране
2026-05-26T03:03+0300
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Приблизительно 80% из опрошенных 800 компаний Великобритании заявили, что ощутили или, вероятно, ощутят последствия от конфликта на Ближнем Востоке, следует из данных, полученных в результате исследования Ассоциации британских торговых палат. Согласно результатам исследования, 80% британских компаний отмечают существующий или ожидаемый эффект, который оказывает на них конфликт в Иране. Среди наиболее часто упоминаемых прямых последствий конфликта отмечают рост цен на топливо и перевозку товаров. В исследовании подчеркивается, что больше всего проблем отмечают представители обрабатывающей промышленности, всего около 68% компаний указали на то, что отрицательный эффект конфликта уже проявился, а 23% заявили, что он ожидается. В то же время, согласно данным исследования, 75% компаний-респондентов ждут повышений расходов на электроэнергию, а 43% считают, что расходы увеличатся существенно, более чем на 20% в течение следующих 12 месяцев. Также исследование выявило, что число компаний, которые заявляют о проблематичности оплаты счетов за электроэнергию, повысилось на 9 процентных пунктов с начала года, составив 36%. Исследование проводилось онлайн в апреле среди 800 компаний, большинство из которых относятся к малому и среднему бизнесу.
03:03 26.05.2026
 
Около 80% британских компаний ощутили последствия конфликта в Иране

АТП: 80% британских компаний ощутят последствия конфликта на Ближнем Востоке

