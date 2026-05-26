https://1prime.ru/20260526/kompanii-870214956.html

Российские компании включили в программы ДМС диспансеризацию и онко-скриниг

Российские компании включили в программы ДМС диспансеризацию и онко-скриниг - 26.05.2026, ПРАЙМ

Российские компании включили в программы ДМС диспансеризацию и онко-скриниг

Российские компании стали активно включать в программы добровольного медицинского страхования (ДМС) сотрудников диспансеризацию и онко-скриниг, говорится в... | 26.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-26T06:56+0300

2026-05-26T06:56+0300

2026-05-26T06:56+0300

финансы

бизнес

экономика

омс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870214956.jpg?1779767767

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Российские компании стали активно включать в программы добровольного медицинского страхования (ДМС) сотрудников диспансеризацию и онко-скриниг, говорится в исследовании страхового брокера "А.Р.С. Консалтинг", с которым ознакомилось РИА Новости. "Программы диспансеризации и скринингов остаются одним из ключевых направлений расширения пакетов: на конец 2025 года их включили в свои программы 34% работодателей", - говорится в исследовании. По данным авторов, 94% существующих в российских компаниях программ ДМС включают онкологическую помощь, при том, что пациенты в России могут получить ее бесплатно в рамках ОМС. Эксперты отмечают, что в 2025 году каждая третья компания увеличила страховые суммы или расширила покрытие по страхованию персонала, в том числе на случай критических заболеваний, а 11% компаний реализуют улучшение программ в 2026 году. При этом работодатели часто решают включить онкострахование в пакет поддержки лишь тогда, когда случается страховое событие, и компании сталкиваются с необходимостью экстренной поддержки сотрудника. Согласно исследованию, в структуре заболеваемости среди застрахованных сотрудников наиболее часто встречается злокачественное новообразование молочной железы – 29% случаев. Также фиксируются много случаев злокачественных новообразований шейки матки (10%), щитовидной железы (8%), меланомы кожи (7%) и предстательной железы (7%). Кроме того, часто диагностируются онкологические заболевания легких, желудка и кишечника. Сумма выплат по одному страховому случаю варьируется от 200 000 до 10 000 000 рублей в зависимости от тяжести заболевания, объема необходимого лечения и условий конкретной программы страхования.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, омс