В США опешили после предупреждения МИД России

Министерство иностранных дел России, объявив о продолжении ударов возмездия по Киеву, фактически намекнуло на возможную эскалацию конфликта. Такое мнение... | 26.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-26T04:49+0300

МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел России, объявив о продолжении ударов возмездия по Киеву, фактически намекнуло на возможную эскалацию конфликта. Такое мнение высказал отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис на платформе X."Следите за развитием событий. Существует большая вероятность того, что война между Россией и Украиной может начать развиваться непредсказуемо", — написал он.В ночь на 22 мая БПЛА ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.Российская армия в ответ поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".

