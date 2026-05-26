https://1prime.ru/20260526/kurs-870235711.html
Рубль вырос против юаня на Мосбирже после двух дней снижения
Рубль вырос против юаня на Мосбирже после двух дней снижения - 26.05.2026, ПРАЙМ
Рубль вырос против юаня на Мосбирже после двух дней снижения
Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник вернулся к снижению после двух дней роста, следует из данных Московской биржи. | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T21:32+0300
2026-05-26T21:32+0300
2026-05-26T21:48+0300
экономика
рынок
россия
сша
наталья ващелюк
ук "первая"
минфин
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864669216_0:139:2782:1704_1920x0_80_0_0_e23c3155bbe1c912ae08e486664002ee.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник вернулся к снижению после двух дней роста, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 14 копеек и составил 10,47 рубля. Курсовой коридор составил 10,46-10,63 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 71,27 рубля. Рубль опять вырос Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте во вторник опять снижался - в направлении уровня 10,5 рубля - после двух сессий роста. В итоге вечером падение китайской валюты усилилось и юань ушел ниже 10,5 рубля. "Рубль сохраняет сильные позиции, так как из-за отсроченного поступления экспортной выручки приток валюты остается значительным", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая". Стоимость нефти к 21.26 мск росла на 3,5%, до 96,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 99,2 пункта. Прогнозы Временную поддержку рублю оказывает налоговый период мая, однако спрос на инвалюту постепенно восстанавливается, считает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Уже со следующей недели инвесторы ждут кратного увеличения покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Дополнительное давление на рубль могут оказывать постепенное восстановление импорта и приближение сезона летних отпусков", - добавляет он. Волатильность на валютном рынке в последнюю неделю мая может вырасти в условиях достаточно крупных погашений валютных облигаций и размещения нового выпуска ОФЗ в юанях, полагает Ващелюк из УК "Первая". "В начале июня Минфин сообщит объем операций в рамках бюджетного правила на месяц вперед. Если он увеличится в соответствии с ожиданиями консенсуса, то это может способствовать умеренному ослаблению рубля", - добавляет она.
https://1prime.ru/20260526/kurs-870230857.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864669216_163:0:2619:1842_1920x0_80_0_0_94b9d59caf32864bd1a0b511aad276ef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, россия, сша, наталья ващелюк, ук "первая", минфин, "бкс мир инвестиций"
Экономика, Рынок, РОССИЯ, США, Наталья Ващелюк, УК "Первая", Минфин, "БКС Мир инвестиций"
Рубль вырос против юаня на Мосбирже после двух дней снижения
Курс юаня на Мосбирже во вторник вернулся к снижению после двух дней роста
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник вернулся к снижению после двух дней роста, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 14 копеек и составил 10,47 рубля. Курсовой коридор составил 10,46-10,63 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 71,27 рубля.
Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте во вторник опять снижался - в направлении уровня 10,5 рубля - после двух сессий роста. В итоге вечером падение китайской валюты усилилось и юань ушел ниже 10,5 рубля.
"Рубль сохраняет сильные позиции, так как из-за отсроченного поступления экспортной выручки приток валюты остается значительным", - комментирует Наталья Ващелюк
из УК "Первая"
.
Стоимость нефти к 21.26 мск росла на 3,5%, до 96,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США
) стабилизировался около 99,2 пункта.
ЦБ объявил официальный курс валют на среду
Временную поддержку рублю оказывает налоговый период мая, однако спрос на инвалюту постепенно восстанавливается, считает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций
".
"Уже со следующей недели инвесторы ждут кратного увеличения покупок валюты Минфином
в рамках бюджетного правила. Дополнительное давление на рубль могут оказывать постепенное восстановление импорта и приближение сезона летних отпусков", - добавляет он.
Волатильность на валютном рынке в последнюю неделю мая может вырасти в условиях достаточно крупных погашений валютных облигаций и размещения нового выпуска ОФЗ в юанях, полагает Ващелюк из УК "Первая".
"В начале июня Минфин сообщит объем операций в рамках бюджетного правила на месяц вперед. Если он увеличится в соответствии с ожиданиями консенсуса, то это может способствовать умеренному ослаблению рубля", - добавляет она.