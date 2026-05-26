Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль вырос против юаня на Мосбирже после двух дней снижения - 26.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260526/kurs-870235711.html
Рубль вырос против юаня на Мосбирже после двух дней снижения
Рубль вырос против юаня на Мосбирже после двух дней снижения - 26.05.2026, ПРАЙМ
Рубль вырос против юаня на Мосбирже после двух дней снижения
Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник вернулся к снижению после двух дней роста, следует из данных Московской биржи. | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T21:32+0300
2026-05-26T21:48+0300
экономика
рынок
россия
сша
наталья ващелюк
ук "первая"
минфин
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864669216_0:139:2782:1704_1920x0_80_0_0_e23c3155bbe1c912ae08e486664002ee.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник вернулся к снижению после двух дней роста, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 14 копеек и составил 10,47 рубля. Курсовой коридор составил 10,46-10,63 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 71,27 рубля. Рубль опять вырос Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте во вторник опять снижался - в направлении уровня 10,5 рубля - после двух сессий роста. В итоге вечером падение китайской валюты усилилось и юань ушел ниже 10,5 рубля. "Рубль сохраняет сильные позиции, так как из-за отсроченного поступления экспортной выручки приток валюты остается значительным", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая". Стоимость нефти к 21.26 мск росла на 3,5%, до 96,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 99,2 пункта. Прогнозы Временную поддержку рублю оказывает налоговый период мая, однако спрос на инвалюту постепенно восстанавливается, считает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Уже со следующей недели инвесторы ждут кратного увеличения покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Дополнительное давление на рубль могут оказывать постепенное восстановление импорта и приближение сезона летних отпусков", - добавляет он. Волатильность на валютном рынке в последнюю неделю мая может вырасти в условиях достаточно крупных погашений валютных облигаций и размещения нового выпуска ОФЗ в юанях, полагает Ващелюк из УК "Первая". "В начале июня Минфин сообщит объем операций в рамках бюджетного правила на месяц вперед. Если он увеличится в соответствии с ожиданиями консенсуса, то это может способствовать умеренному ослаблению рубля", - добавляет она.
https://1prime.ru/20260526/kurs-870230857.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864669216_163:0:2619:1842_1920x0_80_0_0_94b9d59caf32864bd1a0b511aad276ef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, россия, сша, наталья ващелюк, ук "первая", минфин, "бкс мир инвестиций"
Экономика, Рынок, РОССИЯ, США, Наталья Ващелюк, УК "Первая", Минфин, "БКС Мир инвестиций"
21:32 26.05.2026 (обновлено: 21:48 26.05.2026)
 
Рубль вырос против юаня на Мосбирже после двух дней снижения

Курс юаня на Мосбирже во вторник вернулся к снижению после двух дней роста

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
Здание Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник вернулся к снижению после двух дней роста, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 14 копеек и составил 10,47 рубля. Курсовой коридор составил 10,46-10,63 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 71,27 рубля.

Рубль опять вырос

Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте во вторник опять снижался - в направлении уровня 10,5 рубля - после двух сессий роста. В итоге вечером падение китайской валюты усилилось и юань ушел ниже 10,5 рубля.
"Рубль сохраняет сильные позиции, так как из-за отсроченного поступления экспортной выручки приток валюты остается значительным", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая".
Стоимость нефти к 21.26 мск росла на 3,5%, до 96,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 99,2 пункта.
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
ЦБ объявил официальный курс валют на среду
18:00

Прогнозы

Временную поддержку рублю оказывает налоговый период мая, однако спрос на инвалюту постепенно восстанавливается, считает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
"Уже со следующей недели инвесторы ждут кратного увеличения покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Дополнительное давление на рубль могут оказывать постепенное восстановление импорта и приближение сезона летних отпусков", - добавляет он.
Волатильность на валютном рынке в последнюю неделю мая может вырасти в условиях достаточно крупных погашений валютных облигаций и размещения нового выпуска ОФЗ в юанях, полагает Ващелюк из УК "Первая".
"В начале июня Минфин сообщит объем операций в рамках бюджетного правила на месяц вперед. Если он увеличится в соответствии с ожиданиями консенсуса, то это может способствовать умеренному ослаблению рубля", - добавляет она.
 
ЭкономикаРынокРОССИЯСШАНаталья ВащелюкУК "Первая"Минфин"БКС Мир инвестиций"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала