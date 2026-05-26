Рубль вырос против юаня на Мосбирже после двух дней снижения

2026-05-26T21:32+0300

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник вернулся к снижению после двух дней роста, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 14 копеек и составил 10,47 рубля. Курсовой коридор составил 10,46-10,63 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 71,27 рубля. Рубль опять вырос Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте во вторник опять снижался - в направлении уровня 10,5 рубля - после двух сессий роста. В итоге вечером падение китайской валюты усилилось и юань ушел ниже 10,5 рубля. "Рубль сохраняет сильные позиции, так как из-за отсроченного поступления экспортной выручки приток валюты остается значительным", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая". Стоимость нефти к 21.26 мск росла на 3,5%, до 96,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 99,2 пункта. Прогнозы Временную поддержку рублю оказывает налоговый период мая, однако спрос на инвалюту постепенно восстанавливается, считает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Уже со следующей недели инвесторы ждут кратного увеличения покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Дополнительное давление на рубль могут оказывать постепенное восстановление импорта и приближение сезона летних отпусков", - добавляет он. Волатильность на валютном рынке в последнюю неделю мая может вырасти в условиях достаточно крупных погашений валютных облигаций и размещения нового выпуска ОФЗ в юанях, полагает Ващелюк из УК "Первая". "В начале июня Минфин сообщит объем операций в рамках бюджетного правила на месяц вперед. Если он увеличится в соответствии с ожиданиями консенсуса, то это может способствовать умеренному ослаблению рубля", - добавляет она.

