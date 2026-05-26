"Кошмарные сценарии": глава МИД Литвы высказался об атаке на Калининград
Министр Будрис: призыв атаковать Калининград показывает настрой Прибалтики
© Фото : Ministry of Foreign Affairs
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Инициатива главы МИД Литвы Кестутиса Будриса, предложившего НАТО рассмотреть возможность нанесения удара по Калининграду, обусловлена стремлением прибалтийских стран продемонстрировать свою решимость. Об этом он рассказал в интервью изданию LRT.
"Мы, Литва и страны Балтии, должны опровергнуть мифы о нашей неспособности защитить себя. Мы защищаем себя, потому что будем защищать не только свою территорию. Проблема не в Сувалкском коридоре – проблема в возможностях, которые есть в Калининграде. Мы должны проецировать эту уверенность в умы наших западных партнеров, чтобы они видели не только кошмарные сценарии. <…> Послание таково: мы знаем, что делать, и не колеблемся – мы будем действовать, когда это необходимо. Самое важное – это сдерживание, потому что сдерживание обеспечивает мир", — заявил министр..
Ранее, в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung, Будрис призвал НАТО к атаке на Калининград. Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал, что такие угрозы столь незначительны, что их не стоит воспринимать всерьез. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявление Будриса находится "на грани безумия".
Президент Путин неоднократно заявлял, что любая попытка блокады Калининградской области приведет к серьезной эскалации, и все угрозы будут решительно нейтрализованы.
В Совете Федерации выразили уверенность, что Россия не позволит никому посягать на Калининград или Балтийское море, и любые провокации получат немедленный ответ.
