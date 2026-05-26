Товарооборот между Россией и ОАЭ в 2025 году вырос в 1,5 раза - 26.05.2026, ПРАЙМ
Товарооборот между Россией и ОАЭ в 2025 году вырос в 1,5 раза
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и ОАЭ в 2025 году вырос в 1,5 раза и вышел на исторический максимум - 14 миллиардов долларов, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. "Успешно расширяются торгово-экономические связи. Товарооборот между нашими странами в прошлом году вырос в полтора раза и вышел на исторический максимум - 14 миллиардов долларов", - говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера по итогам встречи Мантурова с президентом ОАЭ Мохаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.
19:13 26.05.2026
 
Мантуров: товарооборот между Россией и ОАЭ в 2025 году вышел на исторический максимум

© РИА Новости . Александр Астафьев | Денис Мантуров
Денис Мантуров. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Астафьев
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и ОАЭ в 2025 году вырос в 1,5 раза и вышел на исторический максимум - 14 миллиардов долларов, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.
"Успешно расширяются торгово-экономические связи. Товарооборот между нашими странами в прошлом году вырос в полтора раза и вышел на исторический максимум - 14 миллиардов долларов", - говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера по итогам встречи Мантурова с президентом ОАЭ Мохаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.
