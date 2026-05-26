Миронов предложил освободить пенсионеров от уплаты налога на недвижимость

Миронов предложил освободить пенсионеров от уплаты налога на недвижимость

2026-05-26T05:01+0300

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил освободить пенсионеров от уплаты налога на недвижимость с садовых домов площадью более 50 квадратных метров. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ будет внесен на рассмотрение палаты парламента во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается внести изменения в статью 407 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации, добавив в перечень льготируемых объектов "единственный садовый дом", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что проектом предлагается внести садовые дома площадью более 50 квадратных метров в перечень объектов недвижимости, за которые пенсионерам и инвалидам не придется платить налог на недвижимость. Он отметил, что по действующему законодательству Герои Советского Союза и России, кавалеры ордена Славы трех степеней, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, пострадавшие от радиации, пенсионеры, родители и супруги погибших военнослужащих имеют льготы по налогу на имущество. "Они могут не платить его за один объект. Например, за квартиру, жилой дом, гараж или машиноместо", - уточнил политик. Но на садовые дома, по словам Миронова, площадью более 50 квадратных метров, предназначенные для личного подсобного хозяйства, такая льгота не распространяется, и из-за этого пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий вынуждены платить налог на недвижимость. "Справедливая Россия" предлагает предоставить гражданам такую льготу. Принятие законопроекта позволит уменьшить налоговую нагрузку и улучшит качество жизни граждан, нуждающихся в поддержке со стороны государства", - заключил он.

