Миронов предложил освободить пенсионеров от уплаты налога на недвижимости - 26.05.2026, ПРАЙМ
Миронов предложил освободить пенсионеров от уплаты налога на недвижимость
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил освободить пенсионеров от уплаты налога на недвижимость с садовых домов площадью более 50 квадратных метров. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ будет внесен на рассмотрение палаты парламента во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается внести изменения в статью 407 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации, добавив в перечень льготируемых объектов "единственный садовый дом", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что проектом предлагается внести садовые дома площадью более 50 квадратных метров в перечень объектов недвижимости, за которые пенсионерам и инвалидам не придется платить налог на недвижимость. Он отметил, что по действующему законодательству Герои Советского Союза и России, кавалеры ордена Славы трех степеней, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, пострадавшие от радиации, пенсионеры, родители и супруги погибших военнослужащих имеют льготы по налогу на имущество. "Они могут не платить его за один объект. Например, за квартиру, жилой дом, гараж или машиноместо", - уточнил политик. Но на садовые дома, по словам Миронова, площадью более 50 квадратных метров, предназначенные для личного подсобного хозяйства, такая льгота не распространяется, и из-за этого пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий вынуждены платить налог на недвижимость. "Справедливая Россия" предлагает предоставить гражданам такую льготу. Принятие законопроекта позволит уменьшить налоговую нагрузку и улучшит качество жизни граждан, нуждающихся в поддержке со стороны государства", - заключил он.
05:01 26.05.2026
 
