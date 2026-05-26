Украинские войска атаковали ЗАЭС в течение недели, заявил Мирошник - 26.05.2026, ПРАЙМ
Украинские войска атаковали ЗАЭС в течение недели, заявил Мирошник
2026-05-26T07:17+0300
Энергетика, РОССИЯ
07:17 26.05.2026
 
Украинские войска атаковали ЗАЭС в течение недели, заявил Мирошник

Мирошник: ВСУ непрерывно атаковали Запорожскую АЭС в течение недели

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. ВСУ беспрерывно атаковали Запорожскую АЭС в течение недели с 18 по 24 мая, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Зафиксированы очередные случаи атак на Запорожскую АЭС. В результате одного из таких ударов повреждения получил транспортный цех и транспортные средства, задействованные в доставке сотрудников. Беспрерывным обстрелам подвергался город-спутник ЗАЭС Энергодар", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Удары наносились по гражданским автомобилям, вышкам мобильной связи, жилым домам, объектам инфраструктуры", - добавил посол.
 
