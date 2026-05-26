https://1prime.ru/20260526/miroshnik-870215519.html

Украинские войска атаковали ЗАЭС в течение недели, заявил Мирошник

Украинские войска атаковали ЗАЭС в течение недели, заявил Мирошник - 26.05.2026, ПРАЙМ

Украинские войска атаковали ЗАЭС в течение недели, заявил Мирошник

ВСУ беспрерывно атаковали Запорожскую АЭС в течение недели с 18 по 24 мая, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. | 26.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-26T07:17+0300

2026-05-26T07:17+0300

2026-05-26T07:17+0300

энергетика

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870215519.jpg?1779769040

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. ВСУ беспрерывно атаковали Запорожскую АЭС в течение недели с 18 по 24 мая, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. "Зафиксированы очередные случаи атак на Запорожскую АЭС. В результате одного из таких ударов повреждения получил транспортный цех и транспортные средства, задействованные в доставке сотрудников. Беспрерывным обстрелам подвергался город-спутник ЗАЭС Энергодар", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который имеется в распоряжении РИА Новости. "Удары наносились по гражданским автомобилям, вышкам мобильной связи, жилым домам, объектам инфраструктуры", - добавил посол.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия