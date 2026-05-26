https://1prime.ru/20260526/miroshnik-870215579.html

Мирошник рассказал о жертвах обстрелов ВСУ за неделю

Мирошник рассказал о жертвах обстрелов ВСУ за неделю - 26.05.2026, ПРАЙМ

Мирошник рассказал о жертвах обстрелов ВСУ за неделю

Пятьдесят один мирный житель России погиб в результате атак ВСУ за неделю с 18 по 24 мая, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. | 26.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-26T07:23+0300

2026-05-26T07:23+0300

2026-05-26T07:23+0300

общество

россия

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870215579.jpg?1779769404

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Пятьдесят один мирный житель России погиб в результате атак ВСУ за неделю с 18 по 24 мая, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. "За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 250 мирных жителей: ранены 199 человек, в том числе 20 несовершеннолетних, погиб 51 человек, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который имеется в распоряжении РИА Новости. Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 4317 боеприпасов, добавил посол.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия