Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мирошник рассказал о жертвах обстрелов ВСУ за неделю - 26.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260526/miroshnik-870215579.html
Мирошник рассказал о жертвах обстрелов ВСУ за неделю
Мирошник рассказал о жертвах обстрелов ВСУ за неделю - 26.05.2026, ПРАЙМ
Мирошник рассказал о жертвах обстрелов ВСУ за неделю
Пятьдесят один мирный житель России погиб в результате атак ВСУ за неделю с 18 по 24 мая, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T07:23+0300
2026-05-26T07:23+0300
общество
россия
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870215579.jpg?1779769404
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Пятьдесят один мирный житель России погиб в результате атак ВСУ за неделю с 18 по 24 мая, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. "За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 250 мирных жителей: ранены 199 человек, в том числе 20 несовершеннолетних, погиб 51 человек, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который имеется в распоряжении РИА Новости. Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 4317 боеприпасов, добавил посол.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия
Общество , РОССИЯ, Экономика
07:23 26.05.2026
 
Мирошник рассказал о жертвах обстрелов ВСУ за неделю

Посол Мирошник: за неделю в результате обстрелов ВСУ погиб 51 мирный житель России

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Пятьдесят один мирный житель России погиб в результате атак ВСУ за неделю с 18 по 24 мая, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 250 мирных жителей: ранены 199 человек, в том числе 20 несовершеннолетних, погиб 51 человек, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 4317 боеприпасов, добавил посол.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала