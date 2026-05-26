Мирошник рассказал о жертвах обстрелов ВСУ за неделю
Пятьдесят один мирный житель России погиб в результате атак ВСУ за неделю с 18 по 24 мая, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. | 26.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Пятьдесят один мирный житель России погиб в результате атак ВСУ за неделю с 18 по 24 мая, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 250 мирных жителей: ранены 199 человек, в том числе 20 несовершеннолетних, погиб 51 человек, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 4317 боеприпасов, добавил посол.
Посол Мирошник: за неделю в результате обстрелов ВСУ погиб 51 мирный житель России
