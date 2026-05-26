Совбез Молдавии одобрил повышение НДС на газ до 20%
Совбез Молдавии под председательством Санду одобрил повышение НДС на газ с 8% до 20%
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 мая – ПРАЙМ. Высший совет безопасности Молдавии под председательством президента Майи Санду одобрил в ходе заседания повышение НДС на природный газ с 8% до 20%, заявил во вторник депутат парламента от оппозиционной партии "Демократия дома" Александр Вершинин.
Ранее администрация президента Молдавии по итогам заседания совбеза опубликовала релиз, в котором призвала граждан, бизнес и государственные учреждения к строгой экономии энергии. В ведомстве подчеркнули, что энергоэффективность является важным вкладом в укрепление безопасности страны, однако о планах резкого повышения налоговой нагрузки на потребителей газа не упоминали.
"Указание, которое было дано на этом заседании высшего совета безопасности, - увеличить НДС на потребление газа до 20%. Министр финансов сам это признает, что НДС на природный газ планируют повысить", - заявил Вершинин в эфире кишиневского телеканала Exclusiv TV.
Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, обеспечением Молдавии голубым топливом занимается госкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. При этом контрактные отношения "Молдовагаза" с "Газпромом" формально сохраняются, а газ в Приднестровский регион поставляется через "Молдовагаз" на основании временных решений национального регулятора.Ранее МИД РФ подчеркивали, что проблемы Молдавии с энергобезопасностью стали прямым следствием курса ее властей на разрыв связей с Россией. Как заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ российского внешнеполитического ведомства Алексей Полищук, отказ Кишинева от газа из РФ и закупки энергии на европейских рынках по чрезвычайно высоким ценам привели к колоссальному росту тарифов для молдавского населения.