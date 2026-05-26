https://1prime.ru/20260526/nato-870229293.html
СМИ рассказали, что НАТО натворила против России
СМИ рассказали, что НАТО натворила против России - 26.05.2026, ПРАЙМ
СМИ рассказали, что НАТО натворила против России
Североатлантический альянс помогал ВСУ в нанесении удара по общежитию колледжа в Старобельске, пишет InfoBRICS. | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T17:35+0300
2026-05-26T17:35+0300
2026-05-26T17:35+0300
общество
мировая экономика
украина
лнр
киев
всу
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Североатлантический альянс помогал ВСУ в нанесении удара по общежитию колледжа в Старобельске, пишет InfoBRICS."Очевидно, что киевский режим самостоятельно это не сделал. Военнослужащие альянса играли ключевую роль в предоставлении данных о целях, наведении и других видах поддержки, которые способствуют такой террористической тактике", — утверждает обозреватель.Автор публикации осудил западные страны за отсутствие реакции на преступления Киева."Естественно, что россиянам это уже осточертело, поэтому недавние точечные удары возмездия — это лишь начало", — резюмировал обозреватель.В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.Российская армия ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.
https://1prime.ru/20260526/ursula-870228332.html
https://1prime.ru/20260526/rossiya-870228203.html
украина
лнр
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_256:0:1943:1265_1920x0_80_0_0_a811549c0a8b57848fc6fd821e37bf2f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, украина, лнр, киев, всу, мид
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, ЛНР, Киев, ВСУ, МИД
СМИ рассказали, что НАТО натворила против России
InfoBRICS: НАТО принимала участие в координации удара по Старобельску