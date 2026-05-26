https://1prime.ru/20260526/nato-870229293.html

СМИ рассказали, что НАТО натворила против России

СМИ рассказали, что НАТО натворила против России - 26.05.2026, ПРАЙМ

СМИ рассказали, что НАТО натворила против России

Североатлантический альянс помогал ВСУ в нанесении удара по общежитию колледжа в Старобельске, пишет InfoBRICS. | 26.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-26T17:35+0300

2026-05-26T17:35+0300

2026-05-26T17:35+0300

общество

мировая экономика

украина

лнр

киев

всу

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg

МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Североатлантический альянс помогал ВСУ в нанесении удара по общежитию колледжа в Старобельске, пишет InfoBRICS."Очевидно, что киевский режим самостоятельно это не сделал. Военнослужащие альянса играли ключевую роль в предоставлении данных о целях, наведении и других видах поддержки, которые способствуют такой террористической тактике", — утверждает обозреватель.Автор публикации осудил западные страны за отсутствие реакции на преступления Киева."Естественно, что россиянам это уже осточертело, поэтому недавние точечные удары возмездия — это лишь начало", — резюмировал обозреватель.В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.Российская армия ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.

https://1prime.ru/20260526/ursula-870228332.html

https://1prime.ru/20260526/rossiya-870228203.html

украина

лнр

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, лнр, киев, всу, мид