СМИ рассказали, что НАТО натворила против России - 26.05.2026, ПРАЙМ
СМИ рассказали, что НАТО натворила против России
СМИ рассказали, что НАТО натворила против России
Североатлантический альянс помогал ВСУ в нанесении удара по общежитию колледжа в Старобельске, пишет InfoBRICS. | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T17:35+0300
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Североатлантический альянс помогал ВСУ в нанесении удара по общежитию колледжа в Старобельске, пишет InfoBRICS."Очевидно, что киевский режим самостоятельно это не сделал. Военнослужащие альянса играли ключевую роль в предоставлении данных о целях, наведении и других видах поддержки, которые способствуют такой террористической тактике", — утверждает обозреватель.Автор публикации осудил западные страны за отсутствие реакции на преступления Киева."Естественно, что россиянам это уже осточертело, поэтому недавние точечные удары возмездия — это лишь начало", — резюмировал обозреватель.В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.Российская армия ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.
InfoBRICS: НАТО принимала участие в координации удара по Старобельску

