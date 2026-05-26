Россиян предупредили о новациях по сделкам с недвижимостью с 1 июля

2026-05-26T03:03+0300

МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. С 1 июля 2026 года в России запускается новый механизм дистанционных сделок с недвижимостью: подтвердить личность при регистрации прав можно будет с помощью биометрии. О том, как будут работать новые правила, кому это упростит жизнь и какие риски сохраняются, агентству “Прайм” рассказал руководитель управления информационной безопасности ГК "Гранель" Иван Волков.По словам эксперта, часть сделок с квартирами, домами и коммерческой недвижимостью можно будет провести без личного визита в МФЦ или офис Росреестра. Для этого потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) и подтверждённая биометрия в Единой биометрической системе (ЕБС). Документы, подписанные УКЭП, будут обрабатываться удалённо"Если стороны хотят провести сделку полностью удалённо, им понадобятся электронный пакет документов и упомянутые УКЭП и ЕБС. При этом офлайн-сделки никуда не исчезают — оформить документы по-прежнему можно через МФЦ, нотариуса или лично подать их в Росреестр", — пояснил Волков.Пока нововведение коснется стандартизированных процессов на первичном рынке и в ипотеке, тогда как сделки с долями, наследственными или спорными активами по-прежнему потребуют более тщательной проверки.Провести такую сделку "с нуля" за один вечер не получится. Нужно заранее получить подтверждённую биометрию (пройти очную идентификацию, обычно в банке) и оформить УКЭП в аккредитованном удостоверяющем центре. Сертификат электронной подписи действует 12 месяцев, а подтверждённая биометрия — 5 лет, поэтому перед сделкой важно проверить актуальность обоих инструментов.Хотя государство позиционирует биометрию как дополнительную защиту, риски остаются. Главные угрозы — компрометация аккаунта на "Госуслугах", кража данных электронной подписи, фишинговые сайты и ошибки идентификации. Биометрия подтверждает личность, но не гарантирует юридическую чистоту объекта и безопасность сделки. Поэтому всё равно необходимо проверять выписки ЕГРН, историю объекта и не передавать коды доступа третьим лицам.Главный эффект нововведения — сокращение необходимости личного присутствия. Например, квартиру в другом городе можно будет купить без поездок и без специального согласия сторон на электронную регистрацию, которое требовалось раньше, указал Волков.При этом полностью "без людей" рынок не останется: сделки с долями, участием несовершеннолетних, наследственными объектами и спорными активами по-прежнему потребуют более тщательной проверки. Запуск биометрической идентификации станет еще одним стимулом для перехода в цифровой формат — сначала технология массово приживется в ипотеке и первичном жилье, где процессы уже стандартизированы, а затем и в других сегментах, заключает эксперт.

