https://1prime.ru/20260526/netanyakhu-870222413.html

СМИ: Нетаньяху госпитализировали из-за проблем с зубами

СМИ: Нетаньяху госпитализировали из-за проблем с зубами - 26.05.2026, ПРАЙМ

СМИ: Нетаньяху госпитализировали из-за проблем с зубами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был госпитализирован в Иерусалиме из-за проблем с зубами, сообщает The Times of Israel, ссылаясь на его канцелярию. | 26.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-26T13:06+0300

2026-05-26T13:06+0300

2026-05-26T13:07+0300

израиль

иран

биньямин нетаньяху

https://cdnn.1prime.ru/img/76335/60/763356049_0:0:2797:1574_1920x0_80_0_0_6a7d153e2ce71a814574a0af3fff98d7.jpg

МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был госпитализирован в Иерусалиме из-за проблем с зубами, сообщает The Times of Israel, ссылаясь на его канцелярию. "Нетаньяху доставили в медицинский центр Хадасса Эйн-Керем в понедельник вечером, <…> ему назначили неопределенное стоматологическое лечение", — говорится в материале.Издание отмечает, что здоровье Нетаньяху давно под пристальным вниманием общественности. Указывается также, что многие в стране выражают недовольство его стремлением скрывать информацию о своем состоянии. В конце апреля офис премьера обнародовал ежегодный медицинский отчет, в котором утверждается, что Нетаньяху успешно вылечился от рака предстательной железы на стадии раннего выявления. В декабре 2024 года ему была проведена успешная операция по этому поводу, и с тех пор он находится под постоянным медицинским наблюдением. Сам премьер-министр сообщил в социальных сетях, что попросил отложить публикацию медицинского заключения на пару месяцев, чтобы избежать его выхода в разгар военного конфликта с Ираном и предотвращения использования этих данных в пропагандистских целях против Израиля.

https://1prime.ru/20260526/reyting-870213496.html

https://1prime.ru/20260429/zelenskiy-869559421.html

израиль

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

израиль, иран, биньямин нетаньяху