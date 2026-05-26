СМИ: Нетаньяху госпитализировали из-за проблем с зубами
2026-05-26T13:06+0300
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был госпитализирован в Иерусалиме из-за проблем с зубами, сообщает The Times of Israel, ссылаясь на его канцелярию. "Нетаньяху доставили в медицинский центр Хадасса Эйн-Керем в понедельник вечером, <…> ему назначили неопределенное стоматологическое лечение", — говорится в материале.Издание отмечает, что здоровье Нетаньяху давно под пристальным вниманием общественности. Указывается также, что многие в стране выражают недовольство его стремлением скрывать информацию о своем состоянии. В конце апреля офис премьера обнародовал ежегодный медицинский отчет, в котором утверждается, что Нетаньяху успешно вылечился от рака предстательной железы на стадии раннего выявления. В декабре 2024 года ему была проведена успешная операция по этому поводу, и с тех пор он находится под постоянным медицинским наблюдением. Сам премьер-министр сообщил в социальных сетях, что попросил отложить публикацию медицинского заключения на пару месяцев, чтобы избежать его выхода в разгар военного конфликта с Ираном и предотвращения использования этих данных в пропагандистских целях против Израиля.
израиль, иран, биньямин нетаньяху
