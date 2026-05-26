Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Нетаньяху госпитализировали из-за проблем с зубами - 26.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260526/netanyakhu-870222413.html
СМИ: Нетаньяху госпитализировали из-за проблем с зубами
СМИ: Нетаньяху госпитализировали из-за проблем с зубами - 26.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: Нетаньяху госпитализировали из-за проблем с зубами
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был госпитализирован в Иерусалиме из-за проблем с зубами, сообщает The Times of Israel, ссылаясь на его канцелярию. | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T13:06+0300
2026-05-26T13:07+0300
израиль
иран
биньямин нетаньяху
https://cdnn.1prime.ru/img/76335/60/763356049_0:0:2797:1574_1920x0_80_0_0_6a7d153e2ce71a814574a0af3fff98d7.jpg
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был госпитализирован в Иерусалиме из-за проблем с зубами, сообщает The Times of Israel, ссылаясь на его канцелярию. "Нетаньяху доставили в медицинский центр Хадасса Эйн-Керем в понедельник вечером, &lt;…&gt; ему назначили неопределенное стоматологическое лечение", — говорится в материале.Издание отмечает, что здоровье Нетаньяху давно под пристальным вниманием общественности. Указывается также, что многие в стране выражают недовольство его стремлением скрывать информацию о своем состоянии. В конце апреля офис премьера обнародовал ежегодный медицинский отчет, в котором утверждается, что Нетаньяху успешно вылечился от рака предстательной железы на стадии раннего выявления. В декабре 2024 года ему была проведена успешная операция по этому поводу, и с тех пор он находится под постоянным медицинским наблюдением. Сам премьер-министр сообщил в социальных сетях, что попросил отложить публикацию медицинского заключения на пару месяцев, чтобы избежать его выхода в разгар военного конфликта с Ираном и предотвращения использования этих данных в пропагандистских целях против Израиля.
https://1prime.ru/20260526/reyting-870213496.html
https://1prime.ru/20260429/zelenskiy-869559421.html
израиль
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76335/60/763356049_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_e2ac0502fb7b392833202d49cbae149d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
израиль, иран, биньямин нетаньяху
ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Биньямин Нетаньяху
13:06 26.05.2026 (обновлено: 13:07 26.05.2026)
 
СМИ: Нетаньяху госпитализировали из-за проблем с зубами

Times of Israel: Нетаньяху попал в больницу из-за проблем с зубами

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был госпитализирован в Иерусалиме из-за проблем с зубами, сообщает The Times of Israel, ссылаясь на его канцелярию.
"Нетаньяху доставили в медицинский центр Хадасса Эйн-Керем в понедельник вечером, <…> ему назначили неопределенное стоматологическое лечение", — говорится в материале.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
"Лежит в руинах": на Западе забили тревогу из-за произошедшего с Нетаньяху
05:07
Издание отмечает, что здоровье Нетаньяху давно под пристальным вниманием общественности. Указывается также, что многие в стране выражают недовольство его стремлением скрывать информацию о своем состоянии.
В конце апреля офис премьера обнародовал ежегодный медицинский отчет, в котором утверждается, что Нетаньяху успешно вылечился от рака предстательной железы на стадии раннего выявления. В декабре 2024 года ему была проведена успешная операция по этому поводу, и с тех пор он находится под постоянным медицинским наблюдением.
Сам премьер-министр сообщил в социальных сетях, что попросил отложить публикацию медицинского заключения на пару месяцев, чтобы избежать его выхода в разгар военного конфликта с Ираном и предотвращения использования этих данных в пропагандистских целях против Израиля.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2026
Экс-премьер Украины рассказал, как Нетаньяху поставил Зеленского на место
29 апреля, 23:42
 
ИЗРАИЛЬИРАНБиньямин Нетаньяху
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала