https://1prime.ru/20260526/onischenko-870218541.html
Россия способна создать вакцину от редкого штамма Эболы, заявил Онищенко
Россия способна создать вакцину от редкого штамма Эболы, заявил Онищенко - 26.05.2026, ПРАЙМ
Россия способна создать вакцину от редкого штамма Эболы, заявил Онищенко
Россия в случае необходимости сможет создать новую вакцину от штамма Эболы Бундибугио, который распространяется сейчас в некоторых странах Африки, сообщил РИА... | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T10:21+0300
2026-05-26T10:21+0300
2026-05-26T10:21+0300
здоровье
общество
африка
рф
уганда
геннадий онищенко
ран
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/61/841496184_0:75:3377:1975_1920x0_80_0_0_063302bd5a0d8c686a9eadb1575cfb30.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Россия в случае необходимости сможет создать новую вакцину от штамма Эболы Бундибугио, который распространяется сейчас в некоторых странах Африки, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. "Против того штамма Эболы, который сегодня циркулирует и вызвал вспышку (Бундибугио - ред.), как и против любого другого варианта вируса, нужно иметь вакцину. Те препараты, которые были сделаны ранее, сейчас не подойдут. Однако сегодня можно говорить о том, что создание новой вакцины — это не научная проблема. Как ее сделать — наша наука уже знает на основе опыта с предыдущими штаммами", — сказал Онищенко. Он добавил, что необходимо лишь поменять составляющую, которая отвечает за иммунный ответ к штамму Эболы Бундибугио. По его словам, Россия умеет это делать и готова реализовать задачу. В качестве примера академик привел создание вакцины от COVID-19, так как ее разработка базировалась на знаниях о варианте коронавируса MERS. Онищенко подчеркнул, что в случае завоза лихорадки Эбола в РФ к этому должно быть готово в первую очередь первичное звено здравоохранения. Врачи должны понимать: если пациент недавно вернулся из Африки, его необходимо обследовать на Эболу. Академик уточнил, что лихорадка Эбола обладает высокой заразностью, но не передается воздушно-капельным путем. Заразиться ей можно через тесный контакт с заболевшим или его биоматериалом, а также половым путем. Лихорадка Эбола - острое инфекционное заболевание, вызванное филовирусом. Среди симптомов заболевания можно выделить лихорадку, слабость, мышечную и головную боли, боли в горле и животе, рвоту, диарею, сыпь, в некоторых случаях не исключены кровотечения. Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. Штамм Эболы Бундибугио распространяется в названных странах. Число предполагаемых случаев заражения превысило 900, включая 101 подтвержденный.
https://1prime.ru/20260519/voz--870042559.html
африка
рф
уганда
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/61/841496184_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_cf6018675ff633b984f687681fda7d5e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, общество , африка, рф, уганда, геннадий онищенко, ран
Здоровье, Общество , АФРИКА, РФ, Уганда, Геннадий Онищенко, РАН
Россия способна создать вакцину от редкого штамма Эболы, заявил Онищенко
Онищенко: Россия сможет создать вакцину от штамма Эболы Бундибугио
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Россия в случае необходимости сможет создать новую вакцину от штамма Эболы Бундибугио, который распространяется сейчас в некоторых странах Африки, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Против того штамма Эболы, который сегодня циркулирует и вызвал вспышку (Бундибугио - ред.), как и против любого другого варианта вируса, нужно иметь вакцину. Те препараты, которые были сделаны ранее, сейчас не подойдут. Однако сегодня можно говорить о том, что создание новой вакцины — это не научная проблема. Как ее сделать — наша наука уже знает на основе опыта с предыдущими штаммами", — сказал Онищенко
.
Он добавил, что необходимо лишь поменять составляющую, которая отвечает за иммунный ответ к штамму Эболы Бундибугио. По его словам, Россия умеет это делать и готова реализовать задачу. В качестве примера академик привел создание вакцины от COVID-19, так как ее разработка базировалась на знаниях о варианте коронавируса MERS.
Онищенко подчеркнул, что в случае завоза лихорадки Эбола в РФ
к этому должно быть готово в первую очередь первичное звено здравоохранения. Врачи должны понимать: если пациент недавно вернулся из Африки
, его необходимо обследовать на Эболу.
Главу ВОЗ обеспокоили масштабы распространения Эболы
Академик уточнил, что лихорадка Эбола обладает высокой заразностью, но не передается воздушно-капельным путем. Заразиться ей можно через тесный контакт с заболевшим или его биоматериалом, а также половым путем.
Лихорадка Эбола - острое инфекционное заболевание, вызванное филовирусом. Среди симптомов заболевания можно выделить лихорадку, слабость, мышечную и головную боли, боли в горле и животе, рвоту, диарею, сыпь, в некоторых случаях не исключены кровотечения.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде
чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. Штамм Эболы Бундибугио распространяется в названных странах. Число предполагаемых случаев заражения превысило 900, включая 101 подтвержденный.