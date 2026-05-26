Гендиректор OpenAI оценил влияние ИИ на рынок труда - 26.05.2026, ПРАЙМ
Гендиректор OpenAI оценил влияние ИИ на рынок труда
11:59 26.05.2026 (обновлено: 12:00 26.05.2026)
 
Гендиректор OpenAI оценил влияние ИИ на рынок труда

Гендиректор OpenAI Альтман: ИИ не сможет полностью заменить людей в сфере труда

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Искусственный интеллект оказался неспособен полностью заменить людей в сфере труда, заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.
"Я рад, что ошибся насчет этого. Я думал, что на сегодняшний день исчезнет гораздо больше рабочих мест для начинающих специалистов, чем на самом деле", - прокомментировал он влияние ИИ на рынок труда в интервью Commonwealth Bank Australia, которое цитирует агентство Рейтер.
Хотя, вспоминает он, в 2022 году многие прогнозы компании при запуске ChatGPT сбылись, их опасения насчет социальных и экономических последствий не были оправданы. Так, руководство компании опасалось значительного сокращения рабочих мест для начинающих специалистов, чего в итоге не произошло.
Несмотря на то что ИИ играет все более активную роль во многих отраслях, он не способен полностью заменить реальное общение, рассуждает Альтман. Это осознание пришло к нему, когда он перестал использовать ИИ для создания ответов на некоторые письма. Поэтому, по его мнению, взаимодействие – то, что сегодня требуется на многих должностях – ИИ заменить не сможет.
"Я не думаю, что нас ждет тот самый апокалипсис на рынке труда, за который выступают или о котором говорят некоторые компании в нашей сфере", – подытожил он.
