https://1prime.ru/20260526/openai-870220656.html
Гендиректор OpenAI оценил влияние ИИ на рынок труда
Гендиректор OpenAI оценил влияние ИИ на рынок труда - 26.05.2026, ПРАЙМ
Гендиректор OpenAI оценил влияние ИИ на рынок труда
Искусственный интеллект оказался неспособен полностью заменить людей в сфере труда, заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман. | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T11:59+0300
2026-05-26T11:59+0300
2026-05-26T12:00+0300
технологии
общество
openai
https://cdnn.1prime.ru/img/84236/74/842367406_0:184:2985:1863_1920x0_80_0_0_4f929df2465c0190c79c71948772d46c.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Искусственный интеллект оказался неспособен полностью заменить людей в сфере труда, заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман. "Я рад, что ошибся насчет этого. Я думал, что на сегодняшний день исчезнет гораздо больше рабочих мест для начинающих специалистов, чем на самом деле", - прокомментировал он влияние ИИ на рынок труда в интервью Commonwealth Bank Australia, которое цитирует агентство Рейтер. Хотя, вспоминает он, в 2022 году многие прогнозы компании при запуске ChatGPT сбылись, их опасения насчет социальных и экономических последствий не были оправданы. Так, руководство компании опасалось значительного сокращения рабочих мест для начинающих специалистов, чего в итоге не произошло. Несмотря на то что ИИ играет все более активную роль во многих отраслях, он не способен полностью заменить реальное общение, рассуждает Альтман. Это осознание пришло к нему, когда он перестал использовать ИИ для создания ответов на некоторые письма. Поэтому, по его мнению, взаимодействие – то, что сегодня требуется на многих должностях – ИИ заменить не сможет. "Я не думаю, что нас ждет тот самый апокалипсис на рынке труда, за который выступают или о котором говорят некоторые компании в нашей сфере", – подытожил он.
https://1prime.ru/20260519/filmy-870060639.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84236/74/842367406_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_8b3197922c714b2bc6c603fd04e18aaf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , openai
Технологии, Общество , OpenAI
Гендиректор OpenAI оценил влияние ИИ на рынок труда
Гендиректор OpenAI Альтман: ИИ не сможет полностью заменить людей в сфере труда
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Искусственный интеллект оказался неспособен полностью заменить людей в сфере труда, заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.
"Я рад, что ошибся насчет этого. Я думал, что на сегодняшний день исчезнет гораздо больше рабочих мест для начинающих специалистов, чем на самом деле", - прокомментировал он влияние ИИ на рынок труда в интервью Commonwealth Bank Australia, которое цитирует агентство Рейтер.
Хотя, вспоминает он, в 2022 году многие прогнозы компании при запуске ChatGPT сбылись, их опасения насчет социальных и экономических последствий не были оправданы. Так, руководство компании опасалось значительного сокращения рабочих мест для начинающих специалистов, чего в итоге не произошло.
Несмотря на то что ИИ играет все более активную роль во многих отраслях, он не способен полностью заменить реальное общение, рассуждает Альтман. Это осознание пришло к нему, когда он перестал использовать ИИ для создания ответов на некоторые письма. Поэтому, по его мнению, взаимодействие – то, что сегодня требуется на многих должностях – ИИ заменить не сможет.
"Я не думаю, что нас ждет тот самый апокалипсис на рынке труда, за который выступают или о котором говорят некоторые компании в нашей сфере", – подытожил он.
АСИ вместе с Китаем запустит конкурс фильмов, созданных с помощью ИИ