https://1prime.ru/20260526/oreshnik-870227907.html

На Западе сделали заявление о перехвате "Орешника"

На Западе сделали заявление о перехвате "Орешника" - 26.05.2026, ПРАЙМ

На Западе сделали заявление о перехвате "Орешника"

Киев никак не сможет отразить удар "Орешника", пишет финское издание Yle. | 26.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-26T16:44+0300

2026-05-26T16:44+0300

2026-05-26T16:44+0300

мировая экономика

киев

украина

мид

всу

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320407_0:101:1524:958_1920x0_80_0_0_495cd6029ce175ec38454806aa1df2e4.jpg

МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Киев никак не сможет отразить удар "Орешника", пишет финское издание Yle."Траектория его полета представляет собой резкий взлет и крутое пике, при этом боеголовки могут поражать отдельные цели. Это делает оружие практически недосягаемым для действующих систем ПВО Украины", — говорится в публикации.Обозреватель отметил, что российская ракета движется быстрее большинства современных аналогов.В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.Российская армия ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.

https://1prime.ru/20260526/udary-870213711.html

https://1prime.ru/20260526/bortnikov-870217452.html

киев

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, киев, украина, мид, всу, запад