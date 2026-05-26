На Западе сделали заявление о перехвате "Орешника"
Киев никак не сможет отразить удар "Орешника", пишет финское издание Yle. | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T16:44+0300
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Киев никак не сможет отразить удар "Орешника", пишет финское издание Yle."Траектория его полета представляет собой резкий взлет и крутое пике, при этом боеголовки могут поражать отдельные цели. Это делает оружие практически недосягаемым для действующих систем ПВО Украины", — говорится в публикации.Обозреватель отметил, что российская ракета движется быстрее большинства современных аналогов.В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.Российская армия ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.
Yle: у Киева нет возможностей перехватить "Орешник"