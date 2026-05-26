https://1prime.ru/20260526/osago-870231588.html

Страховщики призвали отменить лимит выплат по ОСАГО

Страховщики призвали отменить лимит выплат по ОСАГО - 26.05.2026, ПРАЙМ

Страховщики призвали отменить лимит выплат по ОСАГО

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Лимит выплат по ОСАГО в России в перспективе надо не увеличивать, а отменять полностью, чтобы обязательная страховка целиком... | 26.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-26T18:26+0300

2026-05-26T18:26+0300

2026-05-26T18:26+0300

экономика

финансы

европа

рса

всс

конституционный суд

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/17/868562553_0:0:3055:1719_1920x0_80_0_0_a826d60c1487a3574a8f2bbc2c0333ca.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Лимит выплат по ОСАГО в России в перспективе надо не увеличивать, а отменять полностью, чтобы обязательная страховка целиком покрывала ущерб от ДТП, заявил директор по активам Российского союза автостраховщиков (РСА), вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов. "Мы должны прийти к тому, что не должно быть лимита вообще", - сказал Ефремов журналистам в кулуарах международной конференции ВСС, отвечая на вопрос об увеличении лимитов выплат по ОСАГО. Сейчас максимальная сумма возмещения вреда имуществу, которая покрывается полисом ОСАГО, составляет 400 тысяч рублей, а лимит выплат по возмещению вреда здоровью и жизни потерпевших составляет 500 тысяч рублей. Власти и страховое сообщество обсуждают вопрос о повышении этих лимитов, поскольку в большой доле страховых случаев ущерб транспортным средствам оказывается выше установленных порогов выплат. Кроме того, в других видах страхования лимит выплат по здоровью и жизни уже сейчас выше. Ефремов отметил, что в других странах такие лимиты не установлены. "Нет в Европе лимита по ОСАГО", - сказал он. Директор по активам РСА признал, что безлимитные выплаты изменят подход к определению страхового тарифа: он должен не просто вырасти, а стать более индивидуальным, в большей степени учитывать страховую историю каждого водителя. Движение к безлимитному ОСАГО в России, по его словам, должно быть поэтапным. "Чтобы все-таки наши граждане не пугались, не шарахались, что ОСАГО стало слишком дорогим", - сказал он. В РСА уверены, что российские автовладельцы уже готовы к расширению лимитов с последующим увеличением стоимости страховки, потому что существующих лимитов им уже недостаточно. Об этом говорит рост спроса на расширенное покрытие, которое автовладельцы покупают сами. Однако это делают не все, и в итоге виновникам ДТП приходится доплачивать пострадавшим весьма значительные суммы. "Сегодня у нас виновники аварий начинают очень серьезно страдать, не понимая, что против них работают активные автоюристы, и выкатывают то, чего не доплачивают страховщики", - сказал Ефремов. Он также напомнил о судебных разбирательствах, в рамках которых автовладельцам ранее удавалось взыскать со страховщиков полную стоимость ремонта автомобилей по ОСАГО, фактически игнорируя наличие лимита выплат. Конституционный суд России 26 мая признал такую практику неконституционной и указал на необходимость изменить законодательство. "Здесь нужно действительно дорабатывать закон, нужно думать о расчетах, которые связаны с единой методикой определения тарифа. Работа над этим должна быть активной, потому что в ней заинтересованы все", - резюмировал Ефремов.

https://1prime.ru/20260518/osago-870016872.html

https://1prime.ru/20260506/rsa-869706868.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, европа, рса, всс, конституционный суд, бизнес