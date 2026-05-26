Более 60% россиян запланировали отпуск на лето

2026-05-26T01:47+0300

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Более 60% россиян запланировали отпуск на лето, среди них четверть поедут в путешествие по стране, а еще 7% - за рубеж, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob. "Отпуск этим летом запланировали 62% работающих россиян, 19% проведут его дома, 11% - на даче или в деревне, 25% планируют поездку по России и 7% - за рубеж", - говорится в исследовании, проведенном на основании опроса 3000 трудоустроенных граждан. Также в нем говорится, что 3% из всех, собирающихся отдыхать летом, будут брать или уже взяли кредит на отпуск. Женщины чаще мужчин выбирают путешествия по стране (28% против 22%). При этом мужчины чаще не уходят летом в отпуск (42% против 34% среди россиянок). Респонденты младше 24 лет чаще тех, кто старше, остаются без летнего отдыха (45%). Дачный отдых и путешествия по стране больше всего выбирают россияне старше 35 лет. Зарубежные поездки чаще планируют граждане моложе 35 лет. Тех, кто не отправится летом в отпуск, больше среди россиян со средним профессиональным образованием (44%), чем среди россиян с высшим (33%). Граждане, закончившие вузы, предпочитают путешествовать по России (28% и 21% соответственно). Зарабатывающие от 100 до 150 тысяч рублей в месяц чаще тех, кто получает меньше или больше, собирается в отпуск летом (67%), причем 10% из них запланировали поездку за границу.

