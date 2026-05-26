Названа цена самого дорогого пентхауса на рынке новостроек в Москве - 26.05.2026, ПРАЙМ
Названа цена самого дорогого пентхауса на рынке новостроек в Москве
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Самый дорогой пентхаус на рынке новостроек Москвы на сегодняшний день продается более чем за 9 миллиардов рублей, рассказали РИА Недвижимость в риелторской компании Kalinka. "На первом месте - жилой комплекс в Соймоновском проезде. Площадь пентхауса превышает 900 квадратных метров, а цена составляет более 9 миллиардов рублей", - отметили там. На втором месте, по данным компании, оказался лот в 3-м Обыденском переулке - речь идет о пентхаусе в 781 квадратный метр за 8,3 миллиарда рублей. Третье место досталось пентхаусу площадью свыше 500 квадратных метров в жилом комплексе в Брюсовом переулке. Он предлагается более чем за 6 миллиардов рублей. Еще среди самых дорогих - лот в 664 квадратных метра в ЖК в Большом Толмачевском переулке за 4,8 миллиарда рублей, а также пентхаус в 767 "квадратов" в ЖК в Крестовоздвиженском переулке за 4,6 миллиарда рублей.
