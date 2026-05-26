Институт бизнес-омбудсмена в России сменит формат, сообщил Песков
Институт бизнес-омбудсмена в России останется, но сменит формат, станет общественной должностью, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T13:28+0300
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Институт бизнес-омбудсмена в России останется, но сменит формат, станет общественной должностью, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил журналистам, что глава РСПП Александр Шохин станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в России. "Нет, институт уполномоченного останется. Единственное, что у него будет другой формат, другая форма. Это не будет государственный институт, институт госслужбы, это не будет государственная должность. А это будет такая, скорее, общественная должность", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, прекратит ли свое существование институт уполномоченного после назначения Шохина на эту должность. Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания автономной некоммерческой организации вместо института уполномоченного по защите прав предпринимателей в России.
