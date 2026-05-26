Подача заявок на аукцион по продаже активов Струкова завершилась 25 мая

Подача заявок на участие в повторных торгах в формате голландского аукциона по продаже бывших активов бизнесмена Константина Струкова, в том числе доли в ПАО... | 26.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-26T01:02+0300

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Подача заявок на участие в повторных торгах в формате голландского аукциона по продаже бывших активов бизнесмена Константина Струкова, в том числе доли в ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК), завершилась 25 мая в 23.55 мск, следует из данных торговой площадки "Росэлторг". Накануне срок подачи заявок на аукцион был продлен до 23.55 мск 25 мая, рассмотрение заявок на участие - до 10.29 мск 26 мая, а время проведения торгов изменено на 10.30 мск 26 мая. "Продажа посредством публичного предложения в электронной форме акций ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" и долей в уставных капиталах иных хозяйственных обществ... Дата и время окончания приема заявок - до 25.05.26 23.55 (мск)", - сообщается на площадке "Росэлторг". Ранее в мае компании "Полиметалл", "Ареал" и "Селигдар" сообщали РИА Новости о том, что не планируют участвовать в торгах. Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявлял, что Минфин РФ не проводил отдельных переговоров с потенциальными покупателями ЮГК. В мае Росимущество повторно выставило на торги бывшие активы Струкова, в том числе долю в ЮГК, в формате голландского аукциона. Стартовая стоимость активов составила 162,02 миллиарда рублей с дальнейшим понижением цены до 50%. Первый аукцион, который должен был пройти 18 мая, не состоялся из-за отсутствия заявок. Порядка 67,25% акций ЮГК перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля 2025 года по иску Генпрокуратуры. Ранее эта доля принадлежала основному бенефициару золотодобывающего предприятия Константину Струкову. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находятся в свободном обращении.

бизнес, россия, рф, алексей моисеев, югк, росимущество, минфин рф