https://1prime.ru/20260526/podacha-870210484.html
Подача заявок на аукцион по продаже активов Струкова завершилась 25 мая
Подача заявок на аукцион по продаже активов Струкова завершилась 25 мая - 26.05.2026, ПРАЙМ
Подача заявок на аукцион по продаже активов Струкова завершилась 25 мая
Подача заявок на участие в повторных торгах в формате голландского аукциона по продаже бывших активов бизнесмена Константина Струкова, в том числе доли в ПАО... | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T01:02+0300
2026-05-26T01:02+0300
2026-05-26T01:02+0300
бизнес
россия
рф
алексей моисеев
югк
росимущество
минфин рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870210484.jpg?1779746550
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Подача заявок на участие в повторных торгах в формате голландского аукциона по продаже бывших активов бизнесмена Константина Струкова, в том числе доли в ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК), завершилась 25 мая в 23.55 мск, следует из данных торговой площадки "Росэлторг".
Накануне срок подачи заявок на аукцион был продлен до 23.55 мск 25 мая, рассмотрение заявок на участие - до 10.29 мск 26 мая, а время проведения торгов изменено на 10.30 мск 26 мая.
"Продажа посредством публичного предложения в электронной форме акций ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" и долей в уставных капиталах иных хозяйственных обществ... Дата и время окончания приема заявок - до 25.05.26 23.55 (мск)", - сообщается на площадке "Росэлторг".
Ранее в мае компании "Полиметалл", "Ареал" и "Селигдар" сообщали РИА Новости о том, что не планируют участвовать в торгах. Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявлял, что Минфин РФ не проводил отдельных переговоров с потенциальными покупателями ЮГК.
В мае Росимущество повторно выставило на торги бывшие активы Струкова, в том числе долю в ЮГК, в формате голландского аукциона. Стартовая стоимость активов составила 162,02 миллиарда рублей с дальнейшим понижением цены до 50%. Первый аукцион, который должен был пройти 18 мая, не состоялся из-за отсутствия заявок.
Порядка 67,25% акций ЮГК перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля 2025 года по иску Генпрокуратуры. Ранее эта доля принадлежала основному бенефициару золотодобывающего предприятия Константину Струкову. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, алексей моисеев, югк, росимущество, минфин рф
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Алексей Моисеев, ЮГК, Росимущество, Минфин РФ
Подача заявок на аукцион по продаже активов Струкова завершилась 25 мая
Подача заявок на повторные торги по продаже активов Струкова завершилась 25 мая
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Подача заявок на участие в повторных торгах в формате голландского аукциона по продаже бывших активов бизнесмена Константина Струкова, в том числе доли в ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК), завершилась 25 мая в 23.55 мск, следует из данных торговой площадки "Росэлторг".
Накануне срок подачи заявок на аукцион был продлен до 23.55 мск 25 мая, рассмотрение заявок на участие - до 10.29 мск 26 мая, а время проведения торгов изменено на 10.30 мск 26 мая.
"Продажа посредством публичного предложения в электронной форме акций ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" и долей в уставных капиталах иных хозяйственных обществ... Дата и время окончания приема заявок - до 25.05.26 23.55 (мск)", - сообщается на площадке "Росэлторг".
Ранее в мае компании "Полиметалл", "Ареал" и "Селигдар" сообщали РИА Новости о том, что не планируют участвовать в торгах. Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявлял, что Минфин РФ не проводил отдельных переговоров с потенциальными покупателями ЮГК.
В мае Росимущество повторно выставило на торги бывшие активы Струкова, в том числе долю в ЮГК, в формате голландского аукциона. Стартовая стоимость активов составила 162,02 миллиарда рублей с дальнейшим понижением цены до 50%. Первый аукцион, который должен был пройти 18 мая, не состоялся из-за отсутствия заявок.
Порядка 67,25% акций ЮГК перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля 2025 года по иску Генпрокуратуры. Ранее эта доля принадлежала основному бенефициару золотодобывающего предприятия Константину Струкову. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находятся в свободном обращении.