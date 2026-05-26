Юрист рассказала, могут ли подростки вести бизнес

2026-05-26T08:02+0300

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Подростки с 14 лет могут зарегистрироваться как ИП, но только с письменного согласия родителей, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун. "С 14 лет подросток может зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, но только с письменного нотариально заверенного согласия родителей", - сказала юрист, отметив, что до этого возраста дети вести предпринимательскую деятельность не могут. По словам Браун, с 14 лет подросток также может стать учредителем, соучредителем или участником ООО, однако он не сможет управлять юридическим лицом, например, нанимать работников или заключать сделки. При этом на каждую сделку, к примеру, подписание договора или открытие счета в банке, также нужно будет письменное согласие родителей. В Федеральной нотариальной палате сообщили РИА Новости, что с января по апрель 2026 года число согласий родителей на предпринимательскую деятельность детей увеличилось на 9% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Нотариусы отметили, что среди регионов-лидеров в 2026 году - Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республика Дагестан. Кроме того, юрист рассказала, что с 16 лет возможно получение полной дееспособности - эмансипации. После этого подросток может вести бизнес самостоятельно, без согласия родителей.

