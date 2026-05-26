В Иркутской области закроют взлетно-посадочную полосу аэропорта

Взлетно-посадочную полосу аэропорта в Усть-Куте на севере Приангарья закроют на три месяца на ремонт, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. | 26.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-26T07:05+0300

ИРКУТСК, 26 мая - ПРАЙМ. Взлетно-посадочную полосу аэропорта в Усть-Куте на севере Приангарья закроют на три месяца на ремонт, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. "С 1 июня 2026 года начнется капитальный ремонт аэродромной инфраструктуры аэропорта Усть-Кута. Его проведут в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры воздушного транспорта" государственной программы "Развитие транспортной системы". На время ключевого этапа работ – восстановления искусственной взлетно-посадочной полосы – аэропорт будет временно закрыт для приема воздушных судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что с середины мая на объекте начались подготовительные работы. Ремонтно-восстановительные работы планируется завершить до конца августа, к 1 сентября аэропорт должен возобновить работу в штатном режиме. На время приостановки работы аэропорта организовано автобусное и железнодорожное сообщение. При необходимости министерством транспорта региона совместно с администрацией муниципалитета будет проработан вопрос увеличения количества автобусных рейсов. Санитарная авиация продолжит работу, пациентов с тяжелыми состояниями при необходимости будут транспортировать вертолетами. Восстановление искусственной взлетно-посадочной полосы – часть масштабных работ по обновлению аэродромной инфраструктуры аэропорта Усть-Кута. Проектная документация разработана в рамках реализации плана мероприятий, утвержденного Росавиацией. Заказчиком работ выступает ФГУП "Администрация гражданских аэропортов". Финансирование выделяется из средств федерального бюджета. В 2026 году на искусственной взлетно-посадочной полосе уложат новое асфальтобетонное покрытие. В 2027 году проведут капитальный ремонт перрона и рулежной дорожки, прекращать полеты на время проведения этих работ не планируется. Предусмотрены также обновление системы светосигнального оборудования, маркировки и указательных знаков на искусственной взлетно-посадочной полосе и перроне. Полностью завершить работы должны до конца 2028 года. Обновление аэродромной инфраструктуры позволит аэропорту Усть-Кута принимать современные воздушные суда с повышенными требованиями к качеству покрытия и безопасности полетов. Это даст возможность расширить географию авианаправлений и увеличить пассажиропоток.

бизнес, россия, приангарье, иркутская область, росавиация