РЖД хотят сократить время посадки в поезда по биометрии

2026-05-26T13:14+0300

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. РЖД нацелены сократить до 10 секунд время посадки в поезда дальнего следования по биометрии, сообщил начальник дирекции скоростного сообщения компании Антон Петров. Тема посадки в поезда по биометрии обсуждалась в ходе конференции "PRO//Движение. Год пассажира". Петров утвердительно ответил на вопрос ведущей, занимает ли сейчас этот процесс 17 секунд. "Надо добиться времени минимум 10 секунд для того, чтобы это было незаметно, легко, удобно, свободно", - ответил Петров на вопрос о планах сокращения времени посадки в поезд по биометрии. Возможность посадки пассажиров в поезд по биометрии появилась в России 8 апреля 2026 года. Опция работает в пилотном режиме на начальных станциях ряда поездов "Ласточка", курсирующих из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород. За эти поезда отвечает дирекция скоростного сообщения РЖД, как и за "Сапсаны". Замгендиректора РЖД Евгений Чаркин сообщал РИА Новости, что возможность посадки по биометрии будет добавлена еще на двух направлениях: Нижний Новгород - Киров и Нижний Новгород - Иваново. Он добавлял, что РЖД подумают о расширении маршрутов поездов с посадкой по биометрии, в том числе на "Сапсаны", после тестирования и ускорения работы технологии.

