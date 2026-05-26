Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД хотят сократить время посадки в поезда по биометрии - 26.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260526/posadka-870222785.html
РЖД хотят сократить время посадки в поезда по биометрии
РЖД хотят сократить время посадки в поезда по биометрии - 26.05.2026, ПРАЙМ
РЖД хотят сократить время посадки в поезда по биометрии
РЖД нацелены сократить до 10 секунд время посадки в поезда дальнего следования по биометрии, сообщил начальник дирекции скоростного сообщения компании Антон... | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T13:14+0300
2026-05-26T13:14+0300
бизнес
россия
нижний новгород
иваново
москва
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861062347_0:21:2000:1146_1920x0_80_0_0_dcc5453ade57f11b525eb2f866337d21.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. РЖД нацелены сократить до 10 секунд время посадки в поезда дальнего следования по биометрии, сообщил начальник дирекции скоростного сообщения компании Антон Петров. Тема посадки в поезда по биометрии обсуждалась в ходе конференции "PRO//Движение. Год пассажира". Петров утвердительно ответил на вопрос ведущей, занимает ли сейчас этот процесс 17 секунд. "Надо добиться времени минимум 10 секунд для того, чтобы это было незаметно, легко, удобно, свободно", - ответил Петров на вопрос о планах сокращения времени посадки в поезд по биометрии. Возможность посадки пассажиров в поезд по биометрии появилась в России 8 апреля 2026 года. Опция работает в пилотном режиме на начальных станциях ряда поездов "Ласточка", курсирующих из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород. За эти поезда отвечает дирекция скоростного сообщения РЖД, как и за "Сапсаны". Замгендиректора РЖД Евгений Чаркин сообщал РИА Новости, что возможность посадки по биометрии будет добавлена еще на двух направлениях: Нижний Новгород - Киров и Нижний Новгород - Иваново. Он добавлял, что РЖД подумают о расширении маршрутов поездов с посадкой по биометрии, в том числе на "Сапсаны", после тестирования и ускорения работы технологии.
https://1prime.ru/20260519/rzhd-870053208.html
нижний новгород
иваново
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861062347_222:0:1779:1168_1920x0_80_0_0_19975d148b799010991469169dc8a6fd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, нижний новгород, иваново, москва, ржд
Бизнес, РОССИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Иваново, МОСКВА, РЖД
13:14 26.05.2026
 
РЖД хотят сократить время посадки в поезда по биометрии

РЖД хотят сократить время посадки в поезда по биометрии до 10 секунд

© РИА Новости . Антон ДенисовПассажиры садятся в поезд
Пассажиры садятся в поезд - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
Пассажиры садятся в поезд. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. РЖД нацелены сократить до 10 секунд время посадки в поезда дальнего следования по биометрии, сообщил начальник дирекции скоростного сообщения компании Антон Петров.
Тема посадки в поезда по биометрии обсуждалась в ходе конференции "PRO//Движение. Год пассажира". Петров утвердительно ответил на вопрос ведущей, занимает ли сейчас этот процесс 17 секунд.
Проводник поезда тестирует сервис посадки пассажиров в вагон поезда по биометрии - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2026
В РЖД раскрыли детали посадки в поезд по биометрии на новых маршрутах
19 мая, 18:34
"Надо добиться времени минимум 10 секунд для того, чтобы это было незаметно, легко, удобно, свободно", - ответил Петров на вопрос о планах сокращения времени посадки в поезд по биометрии.
Возможность посадки пассажиров в поезд по биометрии появилась в России 8 апреля 2026 года. Опция работает в пилотном режиме на начальных станциях ряда поездов "Ласточка", курсирующих из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород. За эти поезда отвечает дирекция скоростного сообщения РЖД, как и за "Сапсаны".
Замгендиректора РЖД Евгений Чаркин сообщал РИА Новости, что возможность посадки по биометрии будет добавлена еще на двух направлениях: Нижний Новгород - Киров и Нижний Новгород - Иваново. Он добавлял, что РЖД подумают о расширении маршрутов поездов с посадкой по биометрии, в том числе на "Сапсаны", после тестирования и ускорения работы технологии.
 
БизнесРОССИЯНИЖНИЙ НОВГОРОДИвановоМОСКВАРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала