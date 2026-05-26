https://1prime.ru/20260526/posol-870210783.html
Посол оценил возможность возвращения новозеландского вина в Россию
Посол оценил возможность возвращения новозеландского вина в Россию - 26.05.2026, ПРАЙМ
Посол оценил возможность возвращения новозеландского вина в Россию
Полноценное возвращение новозеландского вина на рынок РФ возможно в случае снятия санкций, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Веллингтоне Станислав Кранс. | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T01:17+0300
2026-05-26T01:17+0300
2026-05-26T01:17+0300
бизнес
россия
экономика
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870210783.jpg?1779747456
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Полноценное возвращение новозеландского вина на рынок РФ возможно в случае снятия санкций, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Веллингтоне Станислав Кранс.
"Я думаю, что, если новозеландцы снимут санкции, то мы сможем наладить прямые поставки. Определенный сегмент рынка заполнится новозеландским вином, и оно будут дешевле, чем сейчас, потому что не будет реэкспорта. По моим личным оценкам, полноценное возвращение новозеландского вина на российский рынок возможно", - сказал дипломат в беседе с агентством.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ
Посол оценил возможность возвращения новозеландского вина в Россию
Посол Кранс: полноценное возвращение новозеландского вина на российский рынок возможно
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Полноценное возвращение новозеландского вина на рынок РФ возможно в случае снятия санкций, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Веллингтоне Станислав Кранс.
"Я думаю, что, если новозеландцы снимут санкции, то мы сможем наладить прямые поставки. Определенный сегмент рынка заполнится новозеландским вином, и оно будут дешевле, чем сейчас, потому что не будет реэкспорта. По моим личным оценкам, полноценное возвращение новозеландского вина на российский рынок возможно", - сказал дипломат в беседе с агентством.