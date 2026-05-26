Посол оценил возможность возвращения новозеландского вина в Россию

Полноценное возвращение новозеландского вина на рынок РФ возможно в случае снятия санкций, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Веллингтоне Станислав Кранс. | 26.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Полноценное возвращение новозеландского вина на рынок РФ возможно в случае снятия санкций, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Веллингтоне Станислав Кранс. "Я думаю, что, если новозеландцы снимут санкции, то мы сможем наладить прямые поставки. Определенный сегмент рынка заполнится новозеландским вином, и оно будут дешевле, чем сейчас, потому что не будет реэкспорта. По моим личным оценкам, полноценное возвращение новозеландского вина на российский рынок возможно", - сказал дипломат в беседе с агентством.

