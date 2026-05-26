ЦБ рассказал о смягчении условий кредитования предприятий

2026-05-26T17:08+0300

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Условия кредитования предприятий в России продолжают смягчаться, особенно в сфере услуг, водоснабжения и в транспортно-логистическом комплексе, сообщает Банк России. "Согласно результатам опроса в мае, оценки предприятиями динамики условий кредитования по сравнению с предыдущим месяцем заметно повысились как в целом по экономике, так и в большинстве отраслей: особенно в сфере услуг, у предприятий по водоснабжению и транспортно-логистического комплекса", - говорится в аналитическом комментарии "Мониторинг предприятий". "Однако заметно снизились оценки у респондентов из электроэнергетики и сельского хозяйства", - добавляется там. Также в материалах ЦБ отмечается, что общий баланс оценок предприятиями условий кредитования стал заметно выше средних значений за последние 10 лет. Ранее регулятор сообщал, что условия кредитования предприятий в России в апреле по сравнению с мартом стали менее жесткими.

