https://1prime.ru/20260526/preditovanie-870229096.html
ЦБ рассказал о смягчении условий кредитования предприятий
ЦБ рассказал о смягчении условий кредитования предприятий - 26.05.2026, ПРАЙМ
ЦБ рассказал о смягчении условий кредитования предприятий
Условия кредитования предприятий в России продолжают смягчаться, особенно в сфере услуг, водоснабжения и в транспортно-логистическом комплексе, сообщает Банк... | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T17:08+0300
2026-05-26T17:08+0300
2026-05-26T17:08+0300
банк россии
финансы
банки
россия
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bbf06e1de4c14ca1cbaa7af170be4cd1.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Условия кредитования предприятий в России продолжают смягчаться, особенно в сфере услуг, водоснабжения и в транспортно-логистическом комплексе, сообщает Банк России. "Согласно результатам опроса в мае, оценки предприятиями динамики условий кредитования по сравнению с предыдущим месяцем заметно повысились как в целом по экономике, так и в большинстве отраслей: особенно в сфере услуг, у предприятий по водоснабжению и транспортно-логистического комплекса", - говорится в аналитическом комментарии "Мониторинг предприятий". "Однако заметно снизились оценки у респондентов из электроэнергетики и сельского хозяйства", - добавляется там. Также в материалах ЦБ отмечается, что общий баланс оценок предприятиями условий кредитования стал заметно выше средних значений за последние 10 лет. Ранее регулятор сообщал, что условия кредитования предприятий в России в апреле по сравнению с мартом стали менее жесткими.
https://1prime.ru/20260514/ekonomika-869932152.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a6940ddf011da7015ace2ca123169303.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, банк россия
Банк России, Финансы, Банки, РОССИЯ, банк Россия
ЦБ рассказал о смягчении условий кредитования предприятий
Банк России: условия кредитования предприятий в России продолжают смягчаться
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Условия кредитования предприятий в России продолжают смягчаться, особенно в сфере услуг, водоснабжения и в транспортно-логистическом комплексе, сообщает Банк России.
"Согласно результатам опроса в мае, оценки предприятиями динамики условий кредитования по сравнению с предыдущим месяцем заметно повысились как в целом по экономике, так и в большинстве отраслей: особенно в сфере услуг, у предприятий по водоснабжению и транспортно-логистического комплекса", - говорится в аналитическом комментарии "Мониторинг предприятий".
"Однако заметно снизились оценки у респондентов из электроэнергетики и сельского хозяйства", - добавляется там.
Также в материалах ЦБ отмечается, что общий баланс оценок предприятиями условий кредитования стал заметно выше средних значений за последние 10 лет.
Ранее регулятор сообщал, что условия кредитования предприятий в России в апреле по сравнению с мартом стали менее жесткими.
ЦБ оценил экономическую активность в России в I квартале