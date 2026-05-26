"Придется ждать". Предупреждение России вызвало переполох в Германии
Читатели Die Welt активно обсуждают заявление МИД России о продолжении ударов возмездия по Киеву. | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T16:46+0300
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Читатели Die Welt активно обсуждают заявление МИД России о продолжении ударов возмездия по Киеву."Этого можно было ожидать. Зеленский думал, что Россия будет терпеть его атаки. Очевидно, что когда-нибудь красные линии будут пересечены. Теперь нам придется ждать и смириться с последствиями", — написал Bierfront."Эту войну нужно прекратить дипломатическим путем. ЕС вообще не никак не участвует в этом процессе. Зеленский должен уйти в отставку, чтобы можно было достичь мирного урегулирования. Сейчас Киев подвергается систематическим бомбардировкам, и гибель людей продолжается. Неужели кто-то действительно верит, что Россия может быть побеждена Украиной? Это лишь самообман. Украина будет вынуждена уступить утраченные территории, чтобы наступил мир", — призвал BobbyBolzer."Когда же Евросоюз серьезно вступит в процесс переговоров? Я не вижу никакого желания", — пожаловался Edgar M."Зеленский открыл "ящик Пандоры"", — отметил Heiko M.В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.
