Премьер Саксонии выступил за возобновление поставок газа из России

2026-05-26T00:41+0300

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за обсуждение возобновления поставок газа из России после завершения конфликта на Украине. "Как только наступит мир, мы сможем, должны и обязаны говорить о таких вопросах (возобновлении поставок российского газа - ред.)... Мы можем лишь надеяться на то, что это мирное соглашение или прекращение огня... будет достигнуто как можно быстрее", - сказал Кречмер в интервью телеканалу Euronews. В России ранее отмечали, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки ее углеводородов, и попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. Те, кто отказался от российских энергоресурсов, все равно через посредников покупают и будут покупать российские нефть и газ.

