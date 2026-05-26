Премьер Саксонии выступил за возобновление поставок газа из России - 26.05.2026, ПРАЙМ
Премьер Саксонии выступил за возобновление поставок газа из России
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за обсуждение возобновления поставок газа из России после завершения конфликта на Украине. "Как только наступит мир, мы сможем, должны и обязаны говорить о таких вопросах (возобновлении поставок российского газа - ред.)... Мы можем лишь надеяться на то, что это мирное соглашение или прекращение огня... будет достигнуто как можно быстрее", - сказал Кречмер в интервью телеканалу Euronews. В России ранее отмечали, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки ее углеводородов, и попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. Те, кто отказался от российских энергоресурсов, все равно через посредников покупают и будут покупать российские нефть и газ.
