"Новые люди" учредили премию "Предприниматели нового времени"

Партия "Новые люди" учредила федеральную премию "Предприниматели нового времени" в День российского предпринимательства, передает корреспондент РИА Новости.

2026-05-26T21:52+0300

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Партия "Новые люди" учредила федеральную премию "Предприниматели нового времени" в День российского предпринимательства, передает корреспондент РИА Новости. В рамках мероприятия открылась интерактивная выставка, посвященная итогам шестилетней работы партии в направлении поддержки бизнеса. Участникам представили ключевые проекты, включая программу развития предпринимательских инициатив "Я в деле" и проект по правовой грамотности "Новая помощь бизнесу". Лидер партии Алексей Нечаев наградил предпринимателей за вклад в развитие своих городов и регионов. Бизнесмены получили награды за множество номинаций, включая: "Бизнес рядом" - для тех, кто вкладывается в социальное развитие города или региона; "Бережный бизнес" - за экологичные производства, сохраняющие природу; "Большое сердце бизнеса" - за поддержку волонтерства и благотворительность; а также "Город для людей" - для тех, кто вкладывается в развитие инфраструктуры. Как уточнили в пресс-службе партии, премия учреждена как специальная награда в знак признания предпринимателей, которые не только развивают собственное дело, но и создают вокруг себя среду роста: инвестируют в благоустройство, социальные проекты, инфраструктуру, образование и качество жизни людей. "Предприниматели в России брали, берут и будут брать на себя ответственность за то, чтобы люди вели работу, чтобы выпускать хорошие продукты, создавать самые передовые услуги, чтобы наша страна была сильнее… Чтобы поддержать их, партия "Новые люди" учредила премию "Предприниматели нового времени", - сказал Нечаев в ходе мероприятия. Лидер партии добавил, что, несмотря на любые санкции, сложности в логистике и на все "турбуленции", предприниматели создают рабочие места, платят налоги и делают жизнь людей вокруг лучше.

