Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поддержал введение срока давности по приватизационным сделкам - 26.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260526/putin-870221878.html
Путин поддержал введение срока давности по приватизационным сделкам
Путин поддержал введение срока давности по приватизационным сделкам - 26.05.2026, ПРАЙМ
Путин поддержал введение срока давности по приватизационным сделкам
Президент России Владимир Путин поддержал введение в стране срока давности по приватизационным сделкам, заявив, что данный вопрос нужно должным образом... | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T12:47+0300
2026-05-26T12:47+0300
россия
общество
владимир путин
александр шохин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0d/869897073_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_a3600bf630a0681d049808e1f54a9e1c.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал введение в стране срока давности по приватизационным сделкам, заявив, что данный вопрос нужно должным образом отрегулировать и принять решения в самое ближайшее время. Глава государства во вторник провел рабочую встречу с президентом Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" Александром Шохиным. Встреча прошла в День российского предпринимательства, который ежегодно отмечается 26 мая. "Есть только один вид правонарушений, один вид преступлений, к которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности – это преступление против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим", - сказал глава государства. Путин добавил, что необходимо своевременно и должным образом отрегулировать эти вопросы. "Постараюсь сделать так, чтобы все эти решения были приняты в самое ближайшее время", - заключил президент.
https://1prime.ru/20260512/privatizatsiya-869787386.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0d/869897073_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_ba16926d481e181596c3755b33b33286.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , владимир путин, александр шохин
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин, Александр Шохин
12:47 26.05.2026
 
Путин поддержал введение срока давности по приватизационным сделкам

Путин призвал в ближайшее время ввести срок давности по приватизационным сделкам

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
Президент Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал введение в стране срока давности по приватизационным сделкам, заявив, что данный вопрос нужно должным образом отрегулировать и принять решения в самое ближайшее время.
Глава государства во вторник провел рабочую встречу с президентом Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" Александром Шохиным. Встреча прошла в День российского предпринимательства, который ежегодно отмечается 26 мая.
Сделки с недвижимостью - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2026
Юрист объяснила, когда могут оспорить приватизацию квартиры
12 мая, 03:03
"Есть только один вид правонарушений, один вид преступлений, к которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности – это преступление против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим", - сказал глава государства.
Путин добавил, что необходимо своевременно и должным образом отрегулировать эти вопросы.
"Постараюсь сделать так, чтобы все эти решения были приняты в самое ближайшее время", - заключил президент.
 
РОССИЯОбществоВладимир ПутинАлександр Шохин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала