Путин поддержал введение срока давности по приватизационным сделкам

2026-05-26T12:47+0300

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал введение в стране срока давности по приватизационным сделкам, заявив, что данный вопрос нужно должным образом отрегулировать и принять решения в самое ближайшее время. Глава государства во вторник провел рабочую встречу с президентом Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" Александром Шохиным. Встреча прошла в День российского предпринимательства, который ежегодно отмечается 26 мая. "Есть только один вид правонарушений, один вид преступлений, к которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности – это преступление против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим", - сказал глава государства. Путин добавил, что необходимо своевременно и должным образом отрегулировать эти вопросы. "Постараюсь сделать так, чтобы все эти решения были приняты в самое ближайшее время", - заключил президент.

