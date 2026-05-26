Названы регионы, в которых россияне чаще всего отдыхали весной
2026-05-26T07:47+0300
Названы регионы, в которых россияне чаще всего отдыхали весной

OneTwoTrip: российские туристы весной чаще всего отдыхали в глэмпингах в Ленобласти

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Российские туристы весной 2026 года чаще всего отдыхали в глэмпингах в Ленинградской, Московской и Тверской областях, а также на Алтае и в Карелии, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.
"Чаще всего этой весной туристы отдыхали в глэмпинге в Ленобласти (доля отельных бронирований там составляет 15,0%), Московской (9,2%) и Тверской областях (6,5%). В топ-5 регионов также вошел Алтай с долей заказов 6,4% и Карелия (5,8%)", - сказала Шелехова.
По данным отельных заказов, в сервисе видят устойчивый спрос на такой отдых. "Количество бронирований глэмпингов весной 2026 и 2025 годов одинаковое", - подчеркнула она.
Отмечается, что весной 2025 года россияне отдыхали в глэмпингах в среднем 1,8 дня, в то время как весной текущего года туристы проводили в этом типе размещения два дня.
При этом средняя стоимость суточного размещения снизилась. Так, весной прошлого года путешественники выбирали глэмпинги за 11 тысяч рублей в сутки, а в этом году они отдавали предпочтение вариантам за 10,6 тысячи рублей.
 
