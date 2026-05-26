https://1prime.ru/20260526/regiony-870215901.html

Названы регионы, в которых россияне чаще всего отдыхали весной

Названы регионы, в которых россияне чаще всего отдыхали весной - 26.05.2026, ПРАЙМ

Названы регионы, в которых россияне чаще всего отдыхали весной

Российские туристы весной 2026 года чаще всего отдыхали в глэмпингах в Ленинградской, Московской и Тверской областях, а также на Алтае и в Карелии, рассказала... | 26.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-26T07:47+0300

2026-05-26T07:47+0300

2026-05-26T07:47+0300

бизнес

туризм

россия

алтай

карелия

елена шелехова

onetwotrip

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870215901.jpg?1779770854

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Российские туристы весной 2026 года чаще всего отдыхали в глэмпингах в Ленинградской, Московской и Тверской областях, а также на Алтае и в Карелии, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. "Чаще всего этой весной туристы отдыхали в глэмпинге в Ленобласти (доля отельных бронирований там составляет 15,0%), Московской (9,2%) и Тверской областях (6,5%). В топ-5 регионов также вошел Алтай с долей заказов 6,4% и Карелия (5,8%)", - сказала Шелехова. По данным отельных заказов, в сервисе видят устойчивый спрос на такой отдых. "Количество бронирований глэмпингов весной 2026 и 2025 годов одинаковое", - подчеркнула она. Отмечается, что весной 2025 года россияне отдыхали в глэмпингах в среднем 1,8 дня, в то время как весной текущего года туристы проводили в этом типе размещения два дня. При этом средняя стоимость суточного размещения снизилась. Так, весной прошлого года путешественники выбирали глэмпинги за 11 тысяч рублей в сутки, а в этом году они отдавали предпочтение вариантам за 10,6 тысячи рублей.

алтай

карелия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, алтай, карелия, елена шелехова, onetwotrip