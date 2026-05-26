"Лежит в руинах": на Западе забили тревогу из-за произошедшего с Нетаньяху - 26.05.2026, ПРАЙМ
"Лежит в руинах": на Западе забили тревогу из-за произошедшего с Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сталкивается с резким падением популярности в стране, сообщает британский портал Unherd. | 26.05.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862843531_0:0:3089:1737_1920x0_80_0_0_db5dce042bbf659a27e4275198397914.jpg
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сталкивается с резким падением популярности в стране, сообщает британский портал Unherd. "Он позиционировал себя как "заклинателя Америки", человека, обладающего уникальной способностью поддерживать хорошие отношения с Израилем как у президентов-демократов, так и у президентов-республиканцев. Этот образ теперь лежит в руинах", — говорится в материале. По словам автора материала, что ЦАХАЛ работает с максимальной нагрузкой, испытывая нехватку финансирования, а попытка "военной авантюры" против Ирана обернулась неудачей, лишив значительной поддержки американскую общественность. Ранее газета The New York Times, ссылаясь на израильских официальных лиц, сообщала, что Вашингтон практически исключил Тель-Авив из переговоров по Ирану. По информации американских источников, президент США Дональд Трамп видит в Нетаньяху скорее военного союзника, чем близкого партнера в переговорах, что журналисты охарактеризовали как тяжелую утрату для израильского лидера.
"Лежит в руинах": на Западе забили тревогу из-за произошедшего с Нетаньяху

МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сталкивается с резким падением популярности в стране, сообщает британский портал Unherd.
"Он позиционировал себя как "заклинателя Америки", человека, обладающего уникальной способностью поддерживать хорошие отношения с Израилем как у президентов-демократов, так и у президентов-республиканцев. Этот образ теперь лежит в руинах", — говорится в материале.
По словам автора материала, что ЦАХАЛ работает с максимальной нагрузкой, испытывая нехватку финансирования, а попытка "военной авантюры" против Ирана обернулась неудачей, лишив значительной поддержки американскую общественность.
Ранее газета The New York Times, ссылаясь на израильских официальных лиц, сообщала, что Вашингтон практически исключил Тель-Авив из переговоров по Ирану. По информации американских источников, президент США Дональд Трамп видит в Нетаньяху скорее военного союзника, чем близкого партнера в переговорах, что журналисты охарактеризовали как тяжелую утрату для израильского лидера.
 
