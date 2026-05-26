https://1prime.ru/20260526/reyting-870213496.html

"Лежит в руинах": на Западе забили тревогу из-за произошедшего с Нетаньяху

"Лежит в руинах": на Западе забили тревогу из-за произошедшего с Нетаньяху - 26.05.2026, ПРАЙМ

"Лежит в руинах": на Западе забили тревогу из-за произошедшего с Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сталкивается с резким падением популярности в стране, сообщает британский портал Unherd. | 26.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-26T05:07+0300

2026-05-26T05:07+0300

2026-05-26T05:07+0300

в мире

израиль

иран

запад

дональд трамп

биньямин нетаньяху

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862843531_0:0:3089:1737_1920x0_80_0_0_db5dce042bbf659a27e4275198397914.jpg

МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сталкивается с резким падением популярности в стране, сообщает британский портал Unherd. "Он позиционировал себя как "заклинателя Америки", человека, обладающего уникальной способностью поддерживать хорошие отношения с Израилем как у президентов-демократов, так и у президентов-республиканцев. Этот образ теперь лежит в руинах", — говорится в материале. По словам автора материала, что ЦАХАЛ работает с максимальной нагрузкой, испытывая нехватку финансирования, а попытка "военной авантюры" против Ирана обернулась неудачей, лишив значительной поддержки американскую общественность. Ранее газета The New York Times, ссылаясь на израильских официальных лиц, сообщала, что Вашингтон практически исключил Тель-Авив из переговоров по Ирану. По информации американских источников, президент США Дональд Трамп видит в Нетаньяху скорее военного союзника, чем близкого партнера в переговорах, что журналисты охарактеризовали как тяжелую утрату для израильского лидера.

израиль

иран

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, израиль, иран, запад, дональд трамп, биньямин нетаньяху