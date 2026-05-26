https://1prime.ru/20260526/reyting-870213496.html
"Лежит в руинах": на Западе забили тревогу из-за произошедшего с Нетаньяху
"Лежит в руинах": на Западе забили тревогу из-за произошедшего с Нетаньяху - 26.05.2026, ПРАЙМ
"Лежит в руинах": на Западе забили тревогу из-за произошедшего с Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сталкивается с резким падением популярности в стране, сообщает британский портал Unherd. | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T05:07+0300
2026-05-26T05:07+0300
2026-05-26T05:07+0300
в мире
израиль
иран
запад
дональд трамп
биньямин нетаньяху
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862843531_0:0:3089:1737_1920x0_80_0_0_db5dce042bbf659a27e4275198397914.jpg
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сталкивается с резким падением популярности в стране, сообщает британский портал Unherd. "Он позиционировал себя как "заклинателя Америки", человека, обладающего уникальной способностью поддерживать хорошие отношения с Израилем как у президентов-демократов, так и у президентов-республиканцев. Этот образ теперь лежит в руинах", — говорится в материале. По словам автора материала, что ЦАХАЛ работает с максимальной нагрузкой, испытывая нехватку финансирования, а попытка "военной авантюры" против Ирана обернулась неудачей, лишив значительной поддержки американскую общественность. Ранее газета The New York Times, ссылаясь на израильских официальных лиц, сообщала, что Вашингтон практически исключил Тель-Авив из переговоров по Ирану. По информации американских источников, президент США Дональд Трамп видит в Нетаньяху скорее военного союзника, чем близкого партнера в переговорах, что журналисты охарактеризовали как тяжелую утрату для израильского лидера.
израиль
иран
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862843531_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_a675aa0582918274eff403ae3a8b94e1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, запад, дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, ЗАПАД, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
"Лежит в руинах": на Западе забили тревогу из-за произошедшего с Нетаньяху
Unherd: рейтинг Нетаньяху стремительно падает на фоне постоянных провалов