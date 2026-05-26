Биржевая цена на рис в мире поднялись до максимума с прошлого лета - 26.05.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена на рис в мире поднялись до максимума с прошлого лета
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Биржевая цена необработанного риса на Чикагской товарной бирже растет во вторник, до максимума с августа прошлого года, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.41 мск стоимость июльского фьючерса на грубый (необработанный) рис поднимается на 0,58% относительно предыдущего закрытия - до 13,06 доллара за центнер. А максимально показатель достигал во вторник 13,083 доллара, что стало самым высоким значением с 12 августа 2025 года.
Биржевые цены на рис росли четыре предыдущие недели, за это время показатель подскочил на 19%. При этом за апрель стоимость риса опустилась на 5,1%.
В то же время согласно рассчитываемому Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) индексу на все виды риса этот показатель увеличился за апрель на 1,9%. ФАО объясняло это ростом котировок индийских и ароматных сортов, увеличения издержек аграриев в мире и сбытовых расходов у экспортеров.
