https://1prime.ru/20260526/ris-870232681.html
Биржевая цена на рис в мире поднялись до максимума с прошлого лета
Биржевая цена на рис в мире поднялись до максимума с прошлого лета - 26.05.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена на рис в мире поднялись до максимума с прошлого лета
Биржевая цена необработанного риса на Чикагской товарной бирже растет во вторник, до максимума с августа прошлого года, следует из данных торгов. | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T19:06+0300
2026-05-26T19:06+0300
2026-05-26T19:06+0300
экономика
рынок
оон
фао
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/16/841471660_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_55e8075b0908083affec5844abfa572e.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Биржевая цена необработанного риса на Чикагской товарной бирже растет во вторник, до максимума с августа прошлого года, следует из данных торгов. По состоянию на 18.41 мск стоимость июльского фьючерса на грубый (необработанный) рис поднимается на 0,58% относительно предыдущего закрытия - до 13,06 доллара за центнер. А максимально показатель достигал во вторник 13,083 доллара, что стало самым высоким значением с 12 августа 2025 года. Биржевые цены на рис росли четыре предыдущие недели, за это время показатель подскочил на 19%. При этом за апрель стоимость риса опустилась на 5,1%. В то же время согласно рассчитываемому Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) индексу на все виды риса этот показатель увеличился за апрель на 1,9%. ФАО объясняло это ростом котировок индийских и ароматных сортов, увеличения издержек аграриев в мире и сбытовых расходов у экспортеров.
https://1prime.ru/20260403/zerno-868875395.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/16/841471660_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_fb7249ea502984d4c55fc29017583ee8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, оон, фао
Экономика, Рынок, ООН, ФАО
Биржевая цена на рис в мире поднялись до максимума с прошлого лета
Биржевая цена риса на Чикагской товарной бирже поднялась до максимума с августа 2025 года
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Биржевая цена необработанного риса на Чикагской товарной бирже растет во вторник, до максимума с августа прошлого года, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.41 мск стоимость июльского фьючерса на грубый (необработанный) рис поднимается на 0,58% относительно предыдущего закрытия - до 13,06 доллара за центнер. А максимально показатель достигал во вторник 13,083 доллара, что стало самым высоким значением с 12 августа 2025 года.
Биржевые цены на рис росли четыре предыдущие недели, за это время показатель подскочил на 19%. При этом за апрель стоимость риса опустилась на 5,1%.
В то же время согласно рассчитываемому Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
(ФАО) индексу на все виды риса этот показатель увеличился за апрель на 1,9%. ФАО
объясняло это ростом котировок индийских и ароматных сортов, увеличения издержек аграриев в мире и сбытовых расходов у экспортеров.
ФАО повысила прогноз урожая зерновых в мире до очередного рекорда