Биржевая цена на рис в мире поднялись до максимума с прошлого лета

Биржевая цена необработанного риса на Чикагской товарной бирже растет во вторник, до максимума с августа прошлого года, следует из данных торгов. | 26.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-26T19:06+0300

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Биржевая цена необработанного риса на Чикагской товарной бирже растет во вторник, до максимума с августа прошлого года, следует из данных торгов. По состоянию на 18.41 мск стоимость июльского фьючерса на грубый (необработанный) рис поднимается на 0,58% относительно предыдущего закрытия - до 13,06 доллара за центнер. А максимально показатель достигал во вторник 13,083 доллара, что стало самым высоким значением с 12 августа 2025 года. Биржевые цены на рис росли четыре предыдущие недели, за это время показатель подскочил на 19%. При этом за апрель стоимость риса опустилась на 5,1%. В то же время согласно рассчитываемому Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) индексу на все виды риса этот показатель увеличился за апрель на 1,9%. ФАО объясняло это ростом котировок индийских и ароматных сортов, увеличения издержек аграриев в мире и сбытовых расходов у экспортеров.

