Росимущество перевыполнило план по доходам в 2025 году на 26,5%
Росимущество перевыполнило план по доходам в 2025 году на 26,5%
Счетная палата проверила исполнение бюджетов Росимуществом, Росреестром и Росалкогольтабакконтролем за 2025 год и выявила, что Росимущество перевыполнило план... | 26.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Счетная палата проверила исполнение бюджетов Росимуществом, Росреестром и Росалкогольтабакконтролем за 2025 год и выявила, что Росимущество перевыполнило план по доходам на 26,5%, говорится в материалах контрольного ведомства.
"В отчетном году Росимущество перевыполнило план по доходам: в федеральный бюджет поступило 613,8 миллиарда рублей, что на 26,5% выше прогноза. Основной объем поступлений (84,9%) составляют доходы от дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации", - говорится в материалах.
Превышение плановых показателей в основном обусловлено поступлением незапланированных дивидендов по ряду обществ. "Всего в 2025 году дивиденды поступили от 105 компаний в сумме 521,1 миллиарда рублей. При этом, как и в прошлые годы, основной объем поступлений (98,1%) обеспечили 12 крупнейших плательщиков", - сообщил аудитор Андрей Батуркин, его слова приводятся в материалах.
Расходы в 2025 году были исполнены Росимуществом на 99,99% (10,2 миллиарда рублей), отмечается в материалах.
Исполнение бюджета по источникам внутреннего финансирования дефицита (средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности) составило в 2025 году 1,8 миллиарда рублей - на 9,3% выше плана. По сравнению с 2024 годом поступление средств от продажи акций (долей) сократилось на 86,6% (на 11,7 миллиарда рублей) в связи с отсутствием в 2025 крупных сделок, сообщает Счетная палата.
Счетная палата по итогам проверки признала бюджетную отчетность Росимущества за 2025 год достоверной, но с отдельными нарушениями и недостатками. Они связаны с осуществлением Росимуществом и его территориальными органами бюджетных полномочий, в том числе в части учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, проведения инвентаризации и списания дебиторской задолженности.
В свою очередь, Росреестр исполнил расходы на 99,9%, а Росалкогольтабакконтроль - на 99,6%. Счетная палата признала бюджетные отчетности ведомств достоверными, но с отдельными нарушениями, говорится в материалах.
 
