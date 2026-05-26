Роскомнадзор оштрафовал 85 телеком-компаний за невыдачу IP-адресов - 26.05.2026, ПРАЙМ
Роскомнадзор оштрафовал 85 телеком-компаний за невыдачу IP-адресов
2026-05-26T05:07+0300
технологии
россия
роскомнадзор
ркн
05:07 26.05.2026
 
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Роскомнадзор оштрафовал 85 телеком-компаний за невыдачу IP-адресов, которые необходимы среди прочего для предотвращения DDoS-атак, сообщили "Известиям" в надзорном ведомстве.
Издание приводит данные Роскомнадзора на 21 мая, согласно которым ведомство привлекло к ответственности 85 телеком-компаний за непредоставление сведений об IP-адресах абонентов. В РКН уточнили, что компании обязаны предоставлять такие данные после получения соответствующего уведомления.
Эти сведения, как рассказали "Известиям" в надзорном ведомстве, необходимо для борьбы с DDoS-атаками.
"Информирование операторов проводится в рамках реализации полномочий Роскомнадзора по контролю за соблюдением требования закона "О связи", обязывающего операторов представлять сведения об IP-адресах для противодействия угрозам безопасности российского сегмента интернета, противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам", - сообщили в Роскомнадзоре.
 
