https://1prime.ru/20260526/roskomnadzor-870213429.html
Роскомнадзор оштрафовал 85 телеком-компаний за невыдачу IP-адресов
Роскомнадзор оштрафовал 85 телеком-компаний за невыдачу IP-адресов - 26.05.2026, ПРАЙМ
Роскомнадзор оштрафовал 85 телеком-компаний за невыдачу IP-адресов
Роскомнадзор оштрафовал 85 телеком-компаний за невыдачу IP-адресов, которые необходимы среди прочего для предотвращения DDoS-атак, сообщили "Известиям" в... | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T05:07+0300
2026-05-26T05:07+0300
2026-05-26T05:07+0300
технологии
россия
роскомнадзор
ркн
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870213429.jpg?1779761235
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Роскомнадзор оштрафовал 85 телеком-компаний за невыдачу IP-адресов, которые необходимы среди прочего для предотвращения DDoS-атак, сообщили "Известиям" в надзорном ведомстве.
Издание приводит данные Роскомнадзора на 21 мая, согласно которым ведомство привлекло к ответственности 85 телеком-компаний за непредоставление сведений об IP-адресах абонентов. В РКН уточнили, что компании обязаны предоставлять такие данные после получения соответствующего уведомления.
Эти сведения, как рассказали "Известиям" в надзорном ведомстве, необходимо для борьбы с DDoS-атаками.
"Информирование операторов проводится в рамках реализации полномочий Роскомнадзора по контролю за соблюдением требования закона "О связи", обязывающего операторов представлять сведения об IP-адресах для противодействия угрозам безопасности российского сегмента интернета, противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам", - сообщили в Роскомнадзоре.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, роскомнадзор, ркн
Технологии, РОССИЯ, Роскомнадзор, РКН
Роскомнадзор оштрафовал 85 телеком-компаний за невыдачу IP-адресов
"Известия": Роскомнадзор оштрафовал 85 телеком-компаний за невыдачу IP-адресов
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Роскомнадзор оштрафовал 85 телеком-компаний за невыдачу IP-адресов, которые необходимы среди прочего для предотвращения DDoS-атак, сообщили "Известиям" в надзорном ведомстве.
Издание приводит данные Роскомнадзора на 21 мая, согласно которым ведомство привлекло к ответственности 85 телеком-компаний за непредоставление сведений об IP-адресах абонентов. В РКН уточнили, что компании обязаны предоставлять такие данные после получения соответствующего уведомления.
Эти сведения, как рассказали "Известиям" в надзорном ведомстве, необходимо для борьбы с DDoS-атаками.
"Информирование операторов проводится в рамках реализации полномочий Роскомнадзора по контролю за соблюдением требования закона "О связи", обязывающего операторов представлять сведения об IP-адресах для противодействия угрозам безопасности российского сегмента интернета, противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам", - сообщили в Роскомнадзоре.