Роскомнадзор оштрафовал 85 телеком-компаний за невыдачу IP-адресов

2026-05-26T05:07+0300

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Роскомнадзор оштрафовал 85 телеком-компаний за невыдачу IP-адресов, которые необходимы среди прочего для предотвращения DDoS-атак, сообщили "Известиям" в надзорном ведомстве. Издание приводит данные Роскомнадзора на 21 мая, согласно которым ведомство привлекло к ответственности 85 телеком-компаний за непредоставление сведений об IP-адресах абонентов. В РКН уточнили, что компании обязаны предоставлять такие данные после получения соответствующего уведомления. Эти сведения, как рассказали "Известиям" в надзорном ведомстве, необходимо для борьбы с DDoS-атаками. "Информирование операторов проводится в рамках реализации полномочий Роскомнадзора по контролю за соблюдением требования закона "О связи", обязывающего операторов представлять сведения об IP-адресах для противодействия угрозам безопасности российского сегмента интернета, противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам", - сообщили в Роскомнадзоре.

технологии, россия, роскомнадзор, ркн