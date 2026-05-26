https://1prime.ru/20260526/roskongress-870210003.html
Росконгресс призвал пересмотреть денежно-кредитную политику России
Росконгресс призвал пересмотреть денежно-кредитную политику России - 26.05.2026, ПРАЙМ
Росконгресс призвал пересмотреть денежно-кредитную политику России
Текущая ситуация в экономике России требует изменения денежно-кредитной политики по опыту так называемых "азиатских тигров", когда власти ставят двойную цель:... | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T00:17+0300
2026-05-26T00:17+0300
2026-05-26T00:17+0300
экономика
россия
мировая экономика
запад
южная корея
япония
мвф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870210003.jpg?1779743835
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Текущая ситуация в экономике России требует изменения денежно-кредитной политики по опыту так называемых "азиатских тигров", когда власти ставят двойную цель: стабильность цен и экономический рост, говорится в докладе Росконгресса "Потенциал роста российской экономики. Возвращение на траекторию развития: от изменения ДКП — к новой модели", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Учитывая задачи Запада взять измором экономику страны, очевидно, что текущие реалии требуют особых мер и серьезной перестройки как экономической модели вообще, так и ДКП в частности", - говорится в документе.
Авторы ссылаются на вышедшее новое исследование МВФ, где эксперты анализируют успех так называемых "азиатских тигров" — экономик Южной Кореи, Японии, Сингапура и Тайваня, которые росли быстрыми темпами в XX — начале XXI века.
"Опыт этих стран показывает, что достижению результатов среди прочего им помогло создание ведущего госагентства, управлявшего экономическим ростом. Данные ведомства в этих странах и сегодня обладают полномочиями и ресурсами", - говорится в докладе.
Росконгресс отмечает, что российская экономика с начала 2000‑х тоже демонстрировала высокие темпы роста. "Так она попала в число самых перспективных стран для инвестиций, в том числе прямых. Даже западные оценки потенциального роста достигали на пике 6%", - поясняется в докладе.
Эксперты напомнили, что к скромным темпам роста Россия перешла в середине 2010‑х, с переходом к режиму таргетирования инфляции. Этот режим в условиях санкционных ограничений, по их мнению, снижает потенциал роста российской экономики. При этом инфляция все равно пока остается выше заявленной цели в 4%.
"Новые экономические реалии требуют двойной цели — экономического роста и ценовой стабильности", – уверены в Росконгрессе.
В частности, эксперты предлагают властям снизить ставки и расширить кредитование реального сектора, сохранив при этом максимально жесткий макропруденциальный контроль для предотвращения повторения неэффективного кредитного бума 2023–2024 годов. "Это означает плавное сворачивание льготных программ за счет бюджета", - поясняется в докладе.
"Необходимо учитывать и негативный опыт Турции и Аргентины, которые пытались стимулировать экономику низкими ставками при разгоне инфляции. Поэтому нельзя перейти к ультра‑стимулирующей ДКП с глубоко отрицательными реальными ставками (‑5% и ниже) и аналогам программ количественного смягчения", - подчеркивается в документе.
запад
южная корея
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, запад, южная корея, япония, мвф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЗАПАД, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ЯПОНИЯ, МВФ
Росконгресс призвал пересмотреть денежно-кредитную политику России
Росконгресс: ситуация в экономике России требует перестройки денежно-кредитной политики
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Текущая ситуация в экономике России требует изменения денежно-кредитной политики по опыту так называемых "азиатских тигров", когда власти ставят двойную цель: стабильность цен и экономический рост, говорится в докладе Росконгресса "Потенциал роста российской экономики. Возвращение на траекторию развития: от изменения ДКП — к новой модели", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Учитывая задачи Запада взять измором экономику страны, очевидно, что текущие реалии требуют особых мер и серьезной перестройки как экономической модели вообще, так и ДКП в частности", - говорится в документе.
Авторы ссылаются на вышедшее новое исследование МВФ, где эксперты анализируют успех так называемых "азиатских тигров" — экономик Южной Кореи, Японии, Сингапура и Тайваня, которые росли быстрыми темпами в XX — начале XXI века.
"Опыт этих стран показывает, что достижению результатов среди прочего им помогло создание ведущего госагентства, управлявшего экономическим ростом. Данные ведомства в этих странах и сегодня обладают полномочиями и ресурсами", - говорится в докладе.
Росконгресс отмечает, что российская экономика с начала 2000‑х тоже демонстрировала высокие темпы роста. "Так она попала в число самых перспективных стран для инвестиций, в том числе прямых. Даже западные оценки потенциального роста достигали на пике 6%", - поясняется в докладе.
Эксперты напомнили, что к скромным темпам роста Россия перешла в середине 2010‑х, с переходом к режиму таргетирования инфляции. Этот режим в условиях санкционных ограничений, по их мнению, снижает потенциал роста российской экономики. При этом инфляция все равно пока остается выше заявленной цели в 4%.
"Новые экономические реалии требуют двойной цели — экономического роста и ценовой стабильности", – уверены в Росконгрессе.
В частности, эксперты предлагают властям снизить ставки и расширить кредитование реального сектора, сохранив при этом максимально жесткий макропруденциальный контроль для предотвращения повторения неэффективного кредитного бума 2023–2024 годов. "Это означает плавное сворачивание льготных программ за счет бюджета", - поясняется в докладе.
"Необходимо учитывать и негативный опыт Турции и Аргентины, которые пытались стимулировать экономику низкими ставками при разгоне инфляции. Поэтому нельзя перейти к ультра‑стимулирующей ДКП с глубоко отрицательными реальными ставками (‑5% и ниже) и аналогам программ количественного смягчения", - подчеркивается в документе.