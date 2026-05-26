Росконгресс призвал пересмотреть денежно-кредитную политику России

Текущая ситуация в экономике России требует изменения денежно-кредитной политики по опыту так называемых "азиатских тигров", когда власти ставят двойную цель:...

2026-05-26T00:17+0300

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Текущая ситуация в экономике России требует изменения денежно-кредитной политики по опыту так называемых "азиатских тигров", когда власти ставят двойную цель: стабильность цен и экономический рост, говорится в докладе Росконгресса "Потенциал роста российской экономики. Возвращение на траекторию развития: от изменения ДКП — к новой модели", с которым ознакомилось РИА Новости. "Учитывая задачи Запада взять измором экономику страны, очевидно, что текущие реалии требуют особых мер и серьезной перестройки как экономической модели вообще, так и ДКП в частности", - говорится в документе. Авторы ссылаются на вышедшее новое исследование МВФ, где эксперты анализируют успех так называемых "азиатских тигров" — экономик Южной Кореи, Японии, Сингапура и Тайваня, которые росли быстрыми темпами в XX — начале XXI века. "Опыт этих стран показывает, что достижению результатов среди прочего им помогло создание ведущего госагентства, управлявшего экономическим ростом. Данные ведомства в этих странах и сегодня обладают полномочиями и ресурсами", - говорится в докладе. Росконгресс отмечает, что российская экономика с начала 2000‑х тоже демонстрировала высокие темпы роста. "Так она попала в число самых перспективных стран для инвестиций, в том числе прямых. Даже западные оценки потенциального роста достигали на пике 6%", - поясняется в докладе. Эксперты напомнили, что к скромным темпам роста Россия перешла в середине 2010‑х, с переходом к режиму таргетирования инфляции. Этот режим в условиях санкционных ограничений, по их мнению, снижает потенциал роста российской экономики. При этом инфляция все равно пока остается выше заявленной цели в 4%. "Новые экономические реалии требуют двойной цели — экономического роста и ценовой стабильности", – уверены в Росконгрессе. В частности, эксперты предлагают властям снизить ставки и расширить кредитование реального сектора, сохранив при этом максимально жесткий макропруденциальный контроль для предотвращения повторения неэффективного кредитного бума 2023–2024 годов. "Это означает плавное сворачивание льготных программ за счет бюджета", - поясняется в докладе. "Необходимо учитывать и негативный опыт Турции и Аргентины, которые пытались стимулировать экономику низкими ставками при разгоне инфляции. Поэтому нельзя перейти к ультра‑стимулирующей ДКП с глубоко отрицательными реальными ставками (‑5% и ниже) и аналогам программ количественного смягчения", - подчеркивается в документе.

россия, мировая экономика, запад, южная корея, япония, мвф