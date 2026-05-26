Россельхозбанк снизил чистую прибыль по МСФО

Россельхозбанк снизил чистую прибыль по МСФО по итогам первого квартала текущего года в 1,7 раза, до 11,5 миллиарда рублей, следует из финансовой отчетности... | 26.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-26T16:23+0300

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Россельхозбанк снизил чистую прибыль по МСФО по итогам первого квартала текущего года в 1,7 раза, до 11,5 миллиарда рублей, следует из финансовой отчетности кредитной организации. "Финансовый результат группы за первый квартал 2026 года составил 11,5 миллиарда рублей. Банк располагает достаточным запасом собственных средств. Размер капитала (по балансу) увеличился по сравнению с данными на начало года на 11 миллиардов рублей (+2,9%) и составил 394,8 миллиарда рублей", - говорится там. По итогам первого квартала 2025 года чистая прибыль банка по МСФО составила 19,8 миллиарда рублей. Таким образом, показатель снизился в 1,7 раза. Отмечается, что чистый процентный доход по результатам первого квартала 2026 года составил 40,6 миллиарда рублей и увеличился на 30,7% по сравнению с первым кварталом 2025 года (против 31,1 миллиарда рублей). Также чистая процентная маржа группы за первый квартал 2026 года увеличилась до 3,0% (против 2,4% за первый квартал 2025 года) - этот показатель стал лучшим для группы за последние 10 лет. Показатель отношения операционных расходов к чистому операционному доходу до создания резервов в первом квартале 2026 года составил 53%. "Обеспечено существенное улучшение качества кредитного портфеля: доля неработающих кредитов в кредитном портфеле снизилась с 2,8% на первое января 2026 года до 1,6% на первое апреля 2026 года, что является наилучшим показателем в истории банка", - сказано там. Кредитный портфель в сегменте агропромышленного комплекса на 31 марта увеличился с начала года на 37 миллиардов рублей (+1,4%) и составил 2,757 триллиона рублей. Объем выданных кредитов АПК в первом квартале 2026 года составил 344 миллиарда рублей, в том числе на цели финансирования сезонных работ – 199,5 миллиарда рублей. Объем выдач кредитов экспортно ориентированным компаниям АПК составил 167 миллиардов рублей, что на 7 миллиардов рублей (на 4,2%) выше уровня первого квартала 2025 года. Россельхозбанк является опорным банком агропромышленного комплекса.

