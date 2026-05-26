Число предпринимателей пенсионного возраста в России выросло на 16%
2026-05-26T01:26+0300
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Количество предпринимателей пенсионного возраста в России за последний год выросло на 16% и превысило 440 тысяч человек, рассказали РИА Новости в Корпорации МСП.
"Сегодня в России зарегистрировано более 440 тысяч индивидуальных предпринимателей пенсионного возраста. За год их число выросло на 16% (с 379 тысяч), за 3 года - на две трети (с 264 тысяч)", - сообщили в организации, опираясь на данные по состоянию на 1 мая текущего года.
В Корпорации МСП отметили, что больше всего данный сегмент прибавил за счет мужчин: за три года предпринимателей-пенсионеров стало больше в 1,9 раза, женщин-предпринимателей на пенсии - в 1,5 раза. И хотя исторически женщин пенсионного возраста в малом и среднем бизнесе больше мужчин, прослеживается тенденция к сокращению разницы. Сейчас соотношение женщин и мужчин составляет 275 тысяч против 165 тысяч (62,5% и 37,5%), тогда как три года назад было 176 тысяч против 88 тысяч (66,5% и 33,5%).
"Мужчины-пенсионеры чаще всего выбирают сферу торговли - почти каждый третий; операции с недвижимостью - 16%; сферу транспортировки и хранения (преимущественно такси) - 13%, сельское хозяйство выбирает примерно каждый десятый и строительство - 6%", - указано в сообщении.
Среди женщин торговля пользуется еще большей популярностью - ею занимаются больше половины (51%). Кроме того, популярны сфера недвижимости - 16%, профессиональная и научная деятельность (в основном бухгалтерские, юридические и иные персональные услуги) - 6%, а также общепит и гостиничное дело - 5% и административные услуги - 4%.
Также, по данным Корпорации МСП, распространенной формой ведения бизнеса на пенсии является самозанятость. "Ее на данный момент оформили 768 тысяч человек, достигших пенсионного возраста. За три года число таких предпринимателей увеличилось в 3,5 раза (в 3,3 раза - у женщин, в 4 раза - у мужчин)", - указали там.
