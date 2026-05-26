Россия в апреле стала покупать больше персиков у Китая - 26.05.2026, ПРАЙМ
Россия в апреле стала покупать больше персиков у Китая
Россия в этом году стала покупать больше персиков у Китая: импорт по итогам апреля вырос вдвое в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. | 26.05.2026, ПРАЙМ
02:18 26.05.2026
 
Россия в апреле стала покупать больше персиков у Китая

Россия в апреле стала покупать больше персиков у Китая, импорт вырос вдвое

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Россия в этом году стала покупать больше персиков у Китая: импорт по итогам апреля вырос вдвое в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Всего за апрель КНР экспортировала в РФ персиков, в том числе и нектаринов, на 3,25 миллиона долларов - максимум с августа прошлого года. За месяц стоимость поставок выросла в 13 раз (с 247 тысяч долларов), а в годовом выражении - в 2,2 раза.
Увеличилась стоимость поставок и по итогам первых четырех месяцев года - в 1,9 раза, до 3,5 миллиона долларов.
Также из числа других косточковых Россия в апреле закупила у Поднебесной черешни на 968,4 тысячи долларов - в 2,3 раза больше, чем в апреле прошлого года, слив - на 744 тысячи долларов (-1%) и абрикосов - на 60,3 тысячи долларов (+40%) - причем это была первая поставка с августа прошлого года.
Кроме того, за месяц в РФ прибыло китайских дынь на 796,7 тысячи долларов (в 1,9 раза больше, чем год назад) и арбузов на 625,3 тысячи (+24,5%).
 
