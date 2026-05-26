В России на начало года зарегистрировано четыре миллиона праворульных машин

2026-05-26T03:06+0300

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Количество легковых автомобилей в России с правым расположением руля по состоянию на 1 января 2026 года составило 4 миллиона штук, сообщили РИА Новости в аналитическом агентстве "Автостат". На прошлой неделе правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036 года. Согласно одному из пунктов плана, власти должны будут оценить риски участия в дорожном движении праворульных автомобилей и целесообразность разработки программ специального обучения водителей управлению такими машинами в регионах, где они наиболее распространены. "По данным агентства "Автостат", на 1 января 2026 года в России было зарегистрировано 4 миллиона легковых автомобилей с правым рулем", - говорится в сообщении. Всего же, по данным агентства, в российском автопарке на начало года насчитывалось 47,45 миллиона легковушек. Среди регионов страны по числу регистраций праворульных машин на начало года лидировал Приморский край (816,7 тысячи штук). В топ-3 вошли также Иркутская область (341,8 тысячи штук) и Хабаровский край (302,9 тысячи штук). Самой распространенной праворульной моделью в России является японская Toyota Corolla, которых в стране к 1 января насчитывалось 371,4 тысячи. Следом идут Honda Fit (132,7 тысячи штук) и Toyota Vitz (103 тысячи штук).

