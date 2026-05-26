Россияне стали меньше регистрировать бизнес в ОАЭ

Россияне стали меньше регистрировать бизнес в ОАЭ: лишь 30% открываемого за рубежом бизнеса запускается в Эмиратах, когда как годом ранее показатель достигал... | 26.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-26T04:18+0300

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Россияне стали меньше регистрировать бизнес в ОАЭ: лишь 30% открываемого за рубежом бизнеса запускается в Эмиратах, когда как годом ранее показатель достигал 80%, рассказали РИА Новости в консалтинговой компании Quattor Advisory. "Если в 2025 году около 80% запросов на иностранные юрисдикции заканчивались регистрацией структуры в Эмиратах, то сейчас этот показатель опустился до 30%", - сообщает компания. Консультанты связывают такое снижение запросов со сложной системой мер соблюдения закона в Эмиратах, непредсказуемостью условий для международного бизнеса и высокими издержками. Так, по данным экспертов, ориентировочная стоимость открытия бизнеса в ОАЭ сейчас составляет от 12 тысяч до 25 тысяч долларов, а ежегодное содержание - до 100 тысяч долларов. В качестве альтернативы для регистрации новых компаний бизнесмены выбирают Армению, Гонконг, Катар, Сейшелы и Маврикий. В частности, это объясняется более низкими издержками. Так, регистрация бизнеса в Армении обойдется в 3-5 тысяч долларов, годовое содержание - в 5-6 тысяч долларов, а в Гонконге - 5-10 тысяч долларов на открытие и 12-15 тысяч долларов на содержание соответственно. Аналитики отмечают, что сегодня предприниматели все чаще выбирают страну под конкретную задачу и поэтому открывают две или более юрисдикции одновременно - особенно компании из отраслей IT, недвижимости и розничной торговли, инвестиционные проекты, экспортно-ориентированный бизнес и сервисные компании.

бизнес, оаэ, армения, гонконг