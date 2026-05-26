https://1prime.ru/20260526/rossijanki-870214668.html
Россиянки рассказали, на что ориентируются при покупке лотерейных билетов
Россиянки рассказали, на что ориентируются при покупке лотерейных билетов - 26.05.2026, ПРАЙМ
Россиянки рассказали, на что ориентируются при покупке лотерейных билетов
Покупая лотерейные билеты, женщины больше ориентируются на интуицию, а мужчины - на случайные числа, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских... | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T06:16+0300
2026-05-26T06:16+0300
2026-05-26T06:16+0300
бизнес
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870214668.jpg?1779765408
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Покупая лотерейные билеты, женщины больше ориентируются на интуицию, а мужчины - на случайные числа, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная лотерея".
"18% женщин и 14% мужчин признались, что при покупке билета ориентируются именно на интуицию. При этом мужчины чаще женщин доверяют случайной генерации комбинаций: 49% против 46%", - говорится в исследовании, проведенном среди более 2 тысяч участников лотерей бренда.
В исследовании учитывались как электронные, так и бумажные билеты. Отмечается, что при покупке электронных билетов мужчины предпочитают автоматический подбор чисел, в то время как женщины выбирают определенные наборы цифр в лотереях на сайте.
По данным аналитиков, у 34% россиянок есть своя стратегия при покупке билета – они выбирают определенные числа, а не доверяют случайным комбинациям. Так, 65% женщин выбирают билеты, в которых есть счастливые числа - например, даты рождения.
В свою очередь, из опрошенных мужчин только 30% покупают билеты с определенными комбинациями, а 60% - верят в счастливые числа.
Любопытно, что почти каждый пятый участник исследования - 20,5% женщин и 19% мужчин - не обращают внимания на цифры при покупке лотерейного билета - ни в электронном, ни в бумажном варианте. По словам аналитиков, такие игроки больше ценят эмоциональный опыт, спонтанность и сам шанс испытать удачу.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, минфин
Россиянки рассказали, на что ориентируются при покупке лотерейных билетов
"Национальная лотерея": женщины больше ориентируются на интуицию, чем мужчины
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Покупая лотерейные билеты, женщины больше ориентируются на интуицию, а мужчины - на случайные числа, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная лотерея".
"18% женщин и 14% мужчин признались, что при покупке билета ориентируются именно на интуицию. При этом мужчины чаще женщин доверяют случайной генерации комбинаций: 49% против 46%", - говорится в исследовании, проведенном среди более 2 тысяч участников лотерей бренда.
В исследовании учитывались как электронные, так и бумажные билеты. Отмечается, что при покупке электронных билетов мужчины предпочитают автоматический подбор чисел, в то время как женщины выбирают определенные наборы цифр в лотереях на сайте.
По данным аналитиков, у 34% россиянок есть своя стратегия при покупке билета – они выбирают определенные числа, а не доверяют случайным комбинациям. Так, 65% женщин выбирают билеты, в которых есть счастливые числа - например, даты рождения.
В свою очередь, из опрошенных мужчин только 30% покупают билеты с определенными комбинациями, а 60% - верят в счастливые числа.
Любопытно, что почти каждый пятый участник исследования - 20,5% женщин и 19% мужчин - не обращают внимания на цифры при покупке лотерейного билета - ни в электронном, ни в бумажном варианте. По словам аналитиков, такие игроки больше ценят эмоциональный опыт, спонтанность и сам шанс испытать удачу.