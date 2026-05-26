бизнес
минфин
06:16 26.05.2026
 
Россиянки рассказали, на что ориентируются при покупке лотерейных билетов

"Национальная лотерея": женщины больше ориентируются на интуицию, чем мужчины

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Покупая лотерейные билеты, женщины больше ориентируются на интуицию, а мужчины - на случайные числа, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная лотерея".
"18% женщин и 14% мужчин признались, что при покупке билета ориентируются именно на интуицию. При этом мужчины чаще женщин доверяют случайной генерации комбинаций: 49% против 46%", - говорится в исследовании, проведенном среди более 2 тысяч участников лотерей бренда.
В исследовании учитывались как электронные, так и бумажные билеты. Отмечается, что при покупке электронных билетов мужчины предпочитают автоматический подбор чисел, в то время как женщины выбирают определенные наборы цифр в лотереях на сайте.
По данным аналитиков, у 34% россиянок есть своя стратегия при покупке билета – они выбирают определенные числа, а не доверяют случайным комбинациям. Так, 65% женщин выбирают билеты, в которых есть счастливые числа - например, даты рождения.
В свою очередь, из опрошенных мужчин только 30% покупают билеты с определенными комбинациями, а 60% - верят в счастливые числа.
Любопытно, что почти каждый пятый участник исследования - 20,5% женщин и 19% мужчин - не обращают внимания на цифры при покупке лотерейного билета - ни в электронном, ни в бумажном варианте. По словам аналитиков, такие игроки больше ценят эмоциональный опыт, спонтанность и сам шанс испытать удачу.
 
