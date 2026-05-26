"Оторваны от реальности". Предупреждение МИД России испугало Запад
Политик Мема призвал Европу начать диалог с Москвой после заявления МИД РФ
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема обратился к Европе с призывом восстановить диалог с Москвой после предупреждения от Министерства иностранных дел России.
"Когда я говорю, что лидеры ЕС оторваны от реальности, вот что я имею в виду. Россия применила одну из самых разрушительных ракет на Украине, а западные лидеры назвали удары по Киеву признаком слабости. Печально то, что западные лидеры не прекращают подталкивать Украину к продолжению борьбы. "Давай, Зеленский". Это полная чушь, теперь Россия обещает очередной раунд атак. <…> Европе следует серьезно задуматься и вернуться к диалогу", — заявил он в соцсети X.
Политик отметил, что Европейский Союз не проявляет интереса к мирному разрешению конфликта через дипломатические усилия. Мема подчеркнул, что обострение военных действий в Иране усугубит уязвимость Украины, что станет дополнительной мотивацией для возобновления переговоров между Европой и Россией.
В ночь на 22 мая украинские беспилотники нанесли удар по студенческому общежитию в Старобельске на территории ЛНР, где находились 86 студентов. В результате атак здание рухнуло. Погибли 21 студент, еще 44 были ранены.
В ответ на эту атаку российские Вооружённые силы ударили по объектам, связанным с украинским военным руководством, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
В понедельник Министерство иностранных дел России заявило, что российская армия в ответ на нападения ВСУ на гражданские объекты будет последовательно наносить удары по центрам принятия решений на Украине. Эти объекты находятся в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и международных представителей срочно покинуть Киев, а местных жителей — избегать мест, связанных с военной и административной инфраструктурой.