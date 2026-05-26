Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Оторваны от реальности". Предупреждение МИД России испугало Запад - 26.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260526/rossiya-870221096.html
"Оторваны от реальности". Предупреждение МИД России испугало Запад
"Оторваны от реальности". Предупреждение МИД России испугало Запад - 26.05.2026, ПРАЙМ
"Оторваны от реальности". Предупреждение МИД России испугало Запад
Финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема обратился к Европе с призывом восстановить диалог с Москвой после предупреждения от Министерства... | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T12:30+0300
2026-05-26T12:30+0300
россия
украина
мид рф
ес
всу
европа
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1f/864108003_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_7ed5f6dcf0776a08207cf76ca77403fc.jpg
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема обратился к Европе с призывом восстановить диалог с Москвой после предупреждения от Министерства иностранных дел России. "Когда я говорю, что лидеры ЕС оторваны от реальности, вот что я имею в виду. Россия применила одну из самых разрушительных ракет на Украине, а западные лидеры назвали удары по Киеву признаком слабости. Печально то, что западные лидеры не прекращают подталкивать Украину к продолжению борьбы. "Давай, Зеленский". Это полная чушь, теперь Россия обещает очередной раунд атак. &lt;…&gt; Европе следует серьезно задуматься и вернуться к диалогу", — заявил он в соцсети X.Политик отметил, что Европейский Союз не проявляет интереса к мирному разрешению конфликта через дипломатические усилия. Мема подчеркнул, что обострение военных действий в Иране усугубит уязвимость Украины, что станет дополнительной мотивацией для возобновления переговоров между Европой и Россией. В ночь на 22 мая украинские беспилотники нанесли удар по студенческому общежитию в Старобельске на территории ЛНР, где находились 86 студентов. В результате атак здание рухнуло. Погибли 21 студент, еще 44 были ранены. В ответ на эту атаку российские Вооружённые силы ударили по объектам, связанным с украинским военным руководством, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". В понедельник Министерство иностранных дел России заявило, что российская армия в ответ на нападения ВСУ на гражданские объекты будет последовательно наносить удары по центрам принятия решений на Украине. Эти объекты находятся в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и международных представителей срочно покинуть Киев, а местных жителей — избегать мест, связанных с военной и административной инфраструктурой.
https://1prime.ru/20260526/konflikt-870213101.html
https://1prime.ru/20260525/liniya-870208299.html
украина
европа
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1f/864108003_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_72c2e321bfe91afd1e671c808c3ce89d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, мид рф, ес, всу, европа, киев
РОССИЯ, УКРАИНА, МИД РФ, ЕС, ВСУ, ЕВРОПА, Киев
12:30 26.05.2026
 
"Оторваны от реальности". Предупреждение МИД России испугало Запад

Политик Мема призвал Европу начать диалог с Москвой после заявления МИД РФ

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема обратился к Европе с призывом восстановить диалог с Москвой после предупреждения от Министерства иностранных дел России.
"Когда я говорю, что лидеры ЕС оторваны от реальности, вот что я имею в виду. Россия применила одну из самых разрушительных ракет на Украине, а западные лидеры назвали удары по Киеву признаком слабости. Печально то, что западные лидеры не прекращают подталкивать Украину к продолжению борьбы. "Давай, Зеленский". Это полная чушь, теперь Россия обещает очередной раунд атак. <…> Европе следует серьезно задуматься и вернуться к диалогу", — заявил он в соцсети X.
Политик отметил, что Европейский Союз не проявляет интереса к мирному разрешению конфликта через дипломатические усилия. Мема подчеркнул, что обострение военных действий в Иране усугубит уязвимость Украины, что станет дополнительной мотивацией для возобновления переговоров между Европой и Россией.
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
В США опешили после предупреждения МИД России
04:49
В ночь на 22 мая украинские беспилотники нанесли удар по студенческому общежитию в Старобельске на территории ЛНР, где находились 86 студентов. В результате атак здание рухнуло. Погибли 21 студент, еще 44 были ранены.
В ответ на эту атаку российские Вооружённые силы ударили по объектам, связанным с украинским военным руководством, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
В понедельник Министерство иностранных дел России заявило, что российская армия в ответ на нападения ВСУ на гражданские объекты будет последовательно наносить удары по центрам принятия решений на Украине. Эти объекты находятся в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и международных представителей срочно покинуть Киев, а местных жителей — избегать мест, связанных с военной и административной инфраструктурой.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития колледжа в результате атаки ВСУ по Старобельску - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2026
"Красная линия". Предупреждение МИД России вызвало панику у журналиста
Вчера, 22:38
 
РОССИЯУКРАИНАМИД РФЕСВСУЕВРОПАКиев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала