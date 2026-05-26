"В любой точке Европы". В Германии встревожены решением России
Российский удар ракетой "Орешник" по Киеву стал сигналом для Европы, высказал мнение эксперт по безопасности Нико Ланге в эфире телеканала ARD. | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T16:32+0300
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российский удар ракетой "Орешник" по Киеву стал сигналом для Европы, высказал мнение эксперт по безопасности Нико Ланге в эфире телеканала ARD. "Применение этого оружия посылает европейцам сигнал примерно следующего содержания: "У нас (у России — прим. ред.) есть нечто, что мы можем использовать для ударов в любой точке Европы, и от этого невозможно защититься", — сказал он.В ночь с 21 на 22 мая беспилотные аппараты ВСУ нанесли удар по студенческому общежитию в Старобельске, находящемся в ЛНР, где присутствовали 86 студентов. В результате ударов здание обрушилось, погибли 21 студент и еще 44 получили ранения. В ответ российские вооруженные силы нанесли удары по объектам, связанным с украинским военным командованием, используя ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Министерство иностранных дел России в понедельник заявило, что вслед за атаками ВСУ на гражданские объекты, российские войска продолжат наносить удары по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты находятся в Киеве, поэтому министерство рекомендовало дипломатам и сотрудникам международных организаций как можно скорее покинуть город, а местным жителям избегать приближения к военному и административному секторам.
Аналитик Ланге: РФ послала Европе сигнал, что от "Орешника" нет защиты