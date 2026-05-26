Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"В любой точке Европы". В Германии встревожены решением России - 26.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260526/rossiya-870227645.html
"В любой точке Европы". В Германии встревожены решением России
"В любой точке Европы". В Германии встревожены решением России - 26.05.2026, ПРАЙМ
"В любой точке Европы". В Германии встревожены решением России
Российский удар ракетой "Орешник" по Киеву стал сигналом для Европы, высказал мнение эксперт по безопасности Нико Ланге в эфире телеканала ARD. | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T16:32+0300
2026-05-26T16:32+0300
киев
всу
мид рф
европа
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866070701_1:71:583:399_1920x0_80_0_0_3bd71cf937865d72ff52bc2aa93ecc88.jpg
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российский удар ракетой "Орешник" по Киеву стал сигналом для Европы, высказал мнение эксперт по безопасности Нико Ланге в эфире телеканала ARD. "Применение этого оружия посылает европейцам сигнал примерно следующего содержания: "У нас (у России — прим. ред.) есть нечто, что мы можем использовать для ударов в любой точке Европы, и от этого невозможно защититься", — сказал он.В ночь с 21 на 22 мая беспилотные аппараты ВСУ нанесли удар по студенческому общежитию в Старобельске, находящемся в ЛНР, где присутствовали 86 студентов. В результате ударов здание обрушилось, погибли 21 студент и еще 44 получили ранения. В ответ российские вооруженные силы нанесли удары по объектам, связанным с украинским военным командованием, используя ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Министерство иностранных дел России в понедельник заявило, что вслед за атаками ВСУ на гражданские объекты, российские войска продолжат наносить удары по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты находятся в Киеве, поэтому министерство рекомендовало дипломатам и сотрудникам международных организаций как можно скорее покинуть город, а местным жителям избегать приближения к военному и административному секторам.
https://1prime.ru/20260526/konflikt-870213101.html
https://1prime.ru/20260525/oreshnik-870199125.html
киев
европа
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866070701_0:91:410:399_1920x0_80_0_0_bb4dd7f98309abc02e76d53b63a9356d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
киев, всу, мид рф, европа, германия
Киев, ВСУ, МИД РФ, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ
16:32 26.05.2026
 
"В любой точке Европы". В Германии встревожены решением России

Аналитик Ланге: РФ послала Европе сигнал, что от "Орешника" нет защиты

© РИА НовостиПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Орешник
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник". Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российский удар ракетой "Орешник" по Киеву стал сигналом для Европы, высказал мнение эксперт по безопасности Нико Ланге в эфире телеканала ARD.
"Применение этого оружия посылает европейцам сигнал примерно следующего содержания: "У нас (у России — прим. ред.) есть нечто, что мы можем использовать для ударов в любой точке Европы, и от этого невозможно защититься", — сказал он.
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
В США опешили после предупреждения МИД России
04:49
В ночь с 21 на 22 мая беспилотные аппараты ВСУ нанесли удар по студенческому общежитию в Старобельске, находящемся в ЛНР, где присутствовали 86 студентов. В результате ударов здание обрушилось, погибли 21 студент и еще 44 получили ранения.
В ответ российские вооруженные силы нанесли удары по объектам, связанным с украинским военным командованием, используя ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
Министерство иностранных дел России в понедельник заявило, что вслед за атаками ВСУ на гражданские объекты, российские войска продолжат наносить удары по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты находятся в Киеве, поэтому министерство рекомендовало дипломатам и сотрудникам международных организаций как можно скорее покинуть город, а местным жителям избегать приближения к военному и административному секторам.
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
В Финляндии выступили с внезапным призывом к НАТО после удара "Орешника"
Вчера, 14:52
 
КиевВСУМИД РФЕВРОПАГЕРМАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала