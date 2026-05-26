https://1prime.ru/20260526/rsppy-870212622.html

РСПП пригласил Торговую палату США на форум "Деловой двадцатки"

РСПП пригласил Торговую палату США на форум "Деловой двадцатки" - 26.05.2026, ПРАЙМ

РСПП пригласил Торговую палату США на форум "Деловой двадцатки"

Российский союз промышленников и предпринимателей пригласил Торговую палату США принять участие в форуме "Деловой двадцатки" в рамках Петербургского... | 26.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-26T03:27+0300

2026-05-26T03:27+0300

2026-05-26T03:27+0300

экономика

россия

сша

александр шохин

рспп

вкс

американская торговая палата

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870212622.jpg?1779755261

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Российский союз промышленников и предпринимателей пригласил Торговую палату США принять участие в форуме "Деловой двадцатки" в рамках Петербургского международного экономического форума, заявил в интервью РИА Новости глава РСПП Александр Шохин. "Деловая двадцатка" (В20) - один из ключевых социальных партнеров "Группы двадцати" (G20) из числа "групп взаимодействия", представляющий интересы глобального бизнес-сообщества и существующий в качестве неформального объединения деловых ассоциаций и компаний стран G20. "Мы с 2013 года после того, как прошел саммит "Деловой двадцатки" на полях ПМЭФ, ежегодно проводим региональный консультативный форум "Деловой двадцатки". Надеемся, что председательствующая сторона, а ею в этом году является Торговая палата США - US Chamber of Commerce - примет участие. Мы направили им приглашение и дали понять, что ждем наших коллег, как минимум в режиме ВКС", - сказал Шохин. Ожидается, что саммит G20 в этом году пройдет в декабре в Майами. В связи с этим РСПП, который с 2023 года находится под санкциями США, просит хотя бы временно вывести их из-под действия санкций. "Нам важно, чтобы РСПП на основе вейвера, то есть временного решения, был выведен из-под американских санкций, на период до конца года хотя бы, мы тоже такой запрос начали готовить - не дело, если координатор "Двадцатки" от России не сможет участвовать в саммите "Деловой двадцатки"!", - сказал Шохин. В конце апреля глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи заявил, что поднимет вопрос о приостановке санкций против Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на время подготовки и проведения саммита "Большой двадцатки". Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, александр шохин, рспп, вкс, американская торговая палата