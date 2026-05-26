РСПП пригласил Торговую палату США на форум "Деловой двадцатки" - 26.05.2026, ПРАЙМ
РСПП пригласил Торговую палату США на форум "Деловой двадцатки"
03:27 26.05.2026
 
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Российский союз промышленников и предпринимателей пригласил Торговую палату США принять участие в форуме "Деловой двадцатки" в рамках Петербургского международного экономического форума, заявил в интервью РИА Новости глава РСПП Александр Шохин.
"Деловая двадцатка" (В20) - один из ключевых социальных партнеров "Группы двадцати" (G20) из числа "групп взаимодействия", представляющий интересы глобального бизнес-сообщества и существующий в качестве неформального объединения деловых ассоциаций и компаний стран G20.
"Мы с 2013 года после того, как прошел саммит "Деловой двадцатки" на полях ПМЭФ, ежегодно проводим региональный консультативный форум "Деловой двадцатки". Надеемся, что председательствующая сторона, а ею в этом году является Торговая палата США - US Chamber of Commerce - примет участие. Мы направили им приглашение и дали понять, что ждем наших коллег, как минимум в режиме ВКС", - сказал Шохин.
Ожидается, что саммит G20 в этом году пройдет в декабре в Майами. В связи с этим РСПП, который с 2023 года находится под санкциями США, просит хотя бы временно вывести их из-под действия санкций. "Нам важно, чтобы РСПП на основе вейвера, то есть временного решения, был выведен из-под американских санкций, на период до конца года хотя бы, мы тоже такой запрос начали готовить - не дело, если координатор "Двадцатки" от России не сможет участвовать в саммите "Деловой двадцатки"!", - сказал Шохин.
В конце апреля глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи заявил, что поднимет вопрос о приостановке санкций против Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на время подготовки и проведения саммита "Большой двадцатки".
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
